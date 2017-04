Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 in Huchting ist umstritten. Der Beirat protestiert gegen die Pläne. (Christina Kuhaupt)

Der Beirat Huchting erhebt schwere Vorwürfe gegen den grünen Verkehrssenator Joachim Lohse im Zusammenhang mit der geplanten Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 bis nach Mittelshuchting: „Die Art und Weise, wie der Senator mit dem Beirat Huchting umgeht, erweckt den Eindruck einer gezielten Taktik der mangelnden Information und Beteiligung an den Planungsprozessen“, wetterte am Donnerstag Beiratssprecher Falko Bries (SPD).

Vorangegangen war die Nachricht, dass eine aktuelle Überprüfung des umstrittenen Straßenbahnausbaus dem Projekt eine bessere Wirtschaftlichkeit bescheinigt hatte als bisher angenommen. Die Arbeiten könnten bereits im kommenden Jahr beginnen. Doch dies hatten die Lokalpolitiker aus einem Fernsehbericht erfahren und nicht, wie wiederholt eingefordert, aus der Behörde.

Yvonne Averwerser (CDU), stellvertretende Beiratssprecherin, appellierte indes an die politische Verantwortung des gesamten Senats, die Beteiligungs- und Informationsrechte der Beiräte zu wahren.„Es ist verheerend, dass der rot-grüne Senat immer wieder signalisiert, dass ihm unsere Arbeit und damit die Meinung der Menschen, die uns gewählt haben, nichts Wert ist.“

Die öffentliche Erklärung der Verkehrsbehörde, die Information an das Huchtinger Ortsamt sei vor der Presseinformation erfolgt, sorgt für zusätzlichen Ärger. Die Pressemitteilung der Senatskanzlei ist in den Redaktionen knapp drei Stunden früher eingegangen als im Ortsamt. Bries: „Eine Entschuldigung des Senators reicht uns jetzt nicht mehr, wir brauchen eine völlig neue Vertrauensbasis.“

Der Sprecher der Verkehrsbehörde, Jens Tittmann, kann diese heftigen Anschuldigungen nicht nachvollziehen. „Ich bin nach dem Informationsfreiheitsgesetz und gemäß der Pressefreiheit den Medien gegenüber zu einer Auskunft verpflichtet, wenn sie mich zu ihren Recherchen befragen, auch wenn der Beirat noch nicht informiert war.“ Erst am darauffolgenden Tag sei dann die Pressemitteilung verschickt worden „und vor der Nachricht per Mail hat der persönliche Referent des Senators viermal an eben jenem Tag vergeblich versucht, den Ortsamtsleiter zu erreichen.“ Daher sehe er die Informationsrechte des Beirates in keiner Weise beschnitten.

Beirat will juristische Überprüfung

Aber nicht nur ihre Informationsrechte, sondern auch ihre im Beirätegesetz verankerten Beteiligungsrechte sehen die Huchtinger missachtet. „Es ist ein völlig neues Beteiligungsverfahren nötig, weil ab sofort die Linie 1 getrennt von der Linie 8 betrachtet wird, was aus unserer Sicht allein überhaupt keinen Sinn macht“, erklärte Ortsamtsleiter Christian Schlesselmann. Der Beirat hat beschlossen, zunächst durch die Justizbehörde prüfen zu lassen, inwieweit seine Informations- und Beteiligungsrechte im bisherigen Verfahrens verletzt wurden. Die Verkehrsbehörde hatte eine entsprechende Forderung der Lokalpolitiker auf erneute Beteiligung bereits mit der Begründung abgelehnt, es handele sich bei der Separierung der beiden Projekte um keine wesentliche Änderung des Planfeststellungsverfahrens.

Der Beirat lehnt das Projekt auch in seiner abgespeckten Form der alleinigen Verlängerung der Linie 1 weiter ab. „Ich befürworte den schienengebundenen Nahverkehr sehr, doch der macht für uns in Huchting nur als Ringverkehr Sinn“, positionierte sich Beiratsmitglied Renate Otto-Kleen stellvertretend für die Grünen-Fraktion gegen Senator Lohse.

Der gut funktionierende Ringbusverkehr garantiere, dass Ärzte, Kitas, Schulen, Nahversorgung, Friedhof und Sozialeinrichtungen innerhalb des Stadtteils für alle Huchtinger ohne Umsteigen gut erreichbar seien. „Das wird zerstört durch eine neue Straßenbahn, die zum guten Teil durch einen Wald fährt und zahlreiche Wohngebiete wie das Holländerviertel abhängt“, kritisierte Michael Horn (Linke). 14 Bushaltestellen würden durch sechs künftige Straßenbahnhaltestellen ersetzt. Schlüssige Konzepte, wie die abgekoppelten Wohngebiete an das öffentliche Nahverkehrsnetz angebunden werden sollen, seien bislang nicht bekannt.

Beirat fordert Rederecht vor der Bürgerschaft

„Dort wo die Bahn nicht durch den Wald fährt, sage ich erhebliche Störungen von Fußgängern, Rad- und Autofahrern voraus“, sagte Walter Hamen (Bürger in Wut).

All diese Einwände und Sorgen seien bislang im Senat und der Stadtbürgerschaft nicht wahrgenommen worden, so die einhellige Wahrnehmung der Fraktionsvertreter des Beirates. „Für uns ist Lohse kein ernstzunehmender Verhandlungspartner mehr, daher wollen wir nun ein Rederecht vor der Stadtbürgerschaft“, so Horn. Dort will Beiratssprecher Falko Bries die Huchtinger Argumente gegen die Pläne zur Linie 1 in ihrer jetzigen Form vorbringen und für eine bessere Beteiligung des Beirates werben.