Senatssempfang für Weltmeister im Latainformationstanz - Senatorin Anja Stahmann emfpängt den Grün-Gold-Club Bremen (Frank Thomas Koch)

Am Freitagabend war es soweit: Anja Stahmann hatte zum Senatsempfang ins Rathaus geladen. Bereits im Dezember betonte die Senatorin, dass der erneute WM-Triumph des Grün-Gold-Clubs eine „super Werbung für die Stadt” sei. In der Tat hat die Bremer Mannschaft für Furore gesorgt. Fünfmal in Folge Weltmeister zu werden, ist noch keiner Formation zuvor gelungen.

An diese sportliche Ausnahmestellung der Bremer Tänzer galt es am Abend im Rathaus zu erinnern. Grün-Gold-Club-Präsident Jens Steinmann bedankte sich bei der Sportsenatorin für ihre Unterstützung, die so „wichtig ist, um den Tanzsport in Bremen auch künftig erfolgreich betreiben zu können.”