Bewaffnet mit einer Schusswaffe bedrohte der bisher unbekannte Mann den Wirt und einen Besucher gegen 1.15 Uhr in einer Gaststätte an der Erlenstraße in der Bremer Neustadt. Der maskierte Räuber forderte Bargeld von den beiden 62 und 55 Jahre alten Männern, welches sie ihm gaben.

Zuvor hatte der Räuber bereits unmaskiert das Lokal betreten und gefragt, "ob jemandem das Auto mit eingeschalteter Beleuchtung gehöre", so die Polizei Bremen in einer Mitteilung. Als die Männer dies verneinten, verließ er das Lokal zunächst wieder.

Polizei bittet um Hinweise

Die Opfer beschreiben den Mann als etwa 30 Jahre alt. Er soll mit gut zwei Metern auffallend groß sein. Außerdem habe er kurz rasierte dunkle Haare, einen dunklen Teint und trug einen dunklen Kapuzenpullover.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 362-3888 entgegen. (bam)