Vom Dach des Hochhauses bis hinunter zum Bürgersteig sind es 61 Meter. (Frank Thomas Koch)

Früher waren die Fenster des 1965 fertiggestellten Siemens-Hochhauses nicht zu öffnen, es gab Wassereinbrüche, die Sanierung verschlang eine Menge Geld. Kurzum: „Es hat viel Verdruss bereitet.“ Man kennt die Geschichten, man kennt den Anblick des zwischen Breitenweg und Contrescarpe gelegenen Gebäudes, in dem Tittmann sein Büro hat.

Letzten Endes ist alles eine Frage der Perspektive. „Wenn man sich die Architektur anschaut, ist es ein schönes Haus“, meint Tittmann. „Es ist schick; es hat diese leicht verdunkelte Glasfassade. Das gefällt mir.“ Und es hat, obwohl als Verwaltungssitz verschiedener Behörden recht prominent, einige unbekannte Ecken.

Zunächst geht es in den Keller, in das unterste der 16 Geschosse. Hinter einer schweren Stahltür verbirgt sich das Archiv der Bauakten, einem Relikt vergangener Zeiten. Nach Örtlichkeit sortiert, lagerten hier drei Meter hoch in 14 roll- und drehbaren Stahlregalen alle Papiere von den Atlaswerken bis zum Weser Tower in endlosen Reihen roter Aktenkästen. „Die sind inzwischen bei einer Spezialfirma zum Digitalisieren“, erklärt Tittmann.

Ein weiterer stummer Zeuge der Logistik im Zeitalter des Papiers ist die Tiefgarage unter dem Hochhaus. „Die Katakomben“ nennt Tittmann den unterirdischen Rundweg um das Gebäude. „Keiner hat auf der Pfanne, dass hier drunter noch ein Geschoss ist, in das man reinfahren kann.“ Doch wer einen Schlüssel zu dem großem Gitter besitzt, das die Einfahrt zur Tiefgarage Richtung Breitenweg verschließt, habe den besten Parkplatz der Stadt.

Guter Empfang: Das Dach des Hochhauses ist gespickt mit Sendern und Antennen. (Frank Thomas Koch)

Kuriose Dinge, so alt, dass sie fast historisch sind, gibt es einige. Beginnt man den Rundweg am Garagentor, entwickelt er sich nach ein paar Schritten in ein Mumienkabinett. Eine plattgefahrene Taube liegt neben einer ebenso flachgedrückten vertrockneten Rattenleiche.

Kurz darauf erreicht man die Ladezone der Diskothek Tower. Nah dran steht ein uraltes Auto, zentimeterdick mit Staub bedeckt. Ein Smiley, von einem Scherzbold mit dem Finger auf die schmutzige Motorhaube gemalt und auf Juli letzten Jahres datiert, ordnet das Ganze zeitlich ein. Daneben warnt ein Schild, dass – ob es ernst gemeint ist, darf man bezweifeln – in der Ladezone abgeschleppt wird.

"Spontane Selbstentzündung"

Etwas weiter, wir befinden uns etwa unter dem Foyer des Hochhauses, bedecken schwarze Brandreste den löchrigen Asphalt. An dieser Stelle, berichtet Tittmann, stand ein brennendes Auto: „Das war eine spontane Selbstentzündung.“

Während es am Anfang recht trocken war, wird es nun immer nasser. Im Halbdunkel des Gewölbes klingt das stetige Tropfen eindringenden Wassers. Eine schmale Tür in der Gebäudeseite führt, sollte es brennen, durch eine tiefe Wasserlache und eine Stiege nach oben ans Tageslicht.

Das Unangenehme, das die kühle Feuchte mit sich bringt, gleicht der unfreiwillige Humor einiger längst überholter Botschaften aus. „Am Dienstag, den 16. Dezember 2014, reinigen wir die Garage“, kündigt die Bremer Bürgersteigreinigung an. Ein Hausmeister, der inzwischen wahrscheinlich resigniert hat, warnt seit September 2011: „Das Lagern von Müll ist nicht gestattet!“ Daneben, es sind die Eingänge zur gegenüberliegenden Ladenzeile, klaffen vier überquellende Tonnen, daneben Kartons mit Unrat, Sperrmüll und leeren Schnapsflaschen. Und doch, die Müllabfuhr kommt hierher. „Extra mit den flachen Wagen“, lässt Tittmann wissen, „deshalb ist es ein Rundlauf, die Müllabfuhr muss ja wieder rauskommen.“ Noch immer wird das Untergeschoss als das genutzt, was es immer war: als Lieferzone. Als ein Lieferant Ware für die Toiletten bringt, verdeutlicht Tittmann das, was hinter allem Grotesken unsichtbar ist: geradezu intelligent sei das Nachschubwesen für ein solch großes Bürogebäude aus den Sechzigern geplant. „Was damals an Schreibmaschinenbändern, Papier und Post angeliefert wurde! Da darf man nicht nur ein großes Gebäude hinstellen, sondern muss sich solche Sachen vorher überlegen.“

Einen noch anderen Blickwinkel präsentiert der Behördensprecher auf dem Dach. „61 Meter sind es bis unten“, verkündet Tittmann, als er im strahlenden Sonnenschein über Bremen blickt. „Das ist ein Ort, an den nur Pressesprecher und Journalisten hinkommen.Und: wir haben Kaiserwetter.“ Wäre es völlig dunstfrei, könne man locker bis nach Bremen-Nord blicken.

"Totentanz"

Rund um einen Wald aus Mobilfunkmasten führt Tittmann entlang der Brüstung, und zeigt Stadtansichten, die ihm des Bemerkens wert sind. Start ist in süd-westlicher Richtung bei einem dreieckigen Gebäude. 31 Meter befänden wir uns über dem Mäzen und Milliardär Klaus-Peter Schulenburg, verlautet Tittmann. Das ist gut, und es geht weiter.

Die Struktur der Wallanlagen bewundert Tittmann und hebt dabei hervor, dass viele der Zeitungsbilder nach dem Brand bei Harms am Wall aus seinem Bürofenster entstanden seien. Über dem Finanzamt sei eine besondere Kantine: die bei Karo, mit Dachterrasse und exklusivem Blick. Geradevor befindet sich die Gewoba und „der Kasten mit dem Wellblechdach, das ist das Musical Theater.“ Man sieht das Stadion und das Weserkraftwerk und wundert sich nebenbei, wie hoch Silvesterraketen fliegen können. Über 60 Meter scheinen drin zu sein, urteilt man nach den Überresten auf dem Dach.

Spannend findet Tittmann den Blick auf die Hinterhöfe, Balkone und Fenster der umliegenden Häuser. Bei der Hochgarage am Bahnhof, direkt an der Hochstraße, befindet sich in luftiger Höhe eine einzelne Wohnung. „Coole Vorstellung, dort zu wohnen, oder?“ Das Gewusel der Bahnhofsvorstadt, das Bremer Loch, alles sieht man ein bisschen anders als sonst. Das betrifft besonders eine: „Bremens berühmteste Brücke“ nennt Tittmann die Hochstraße. Wie das Hochhaus ist auch sie nicht gerade angesehen. „Dabei ist sie ein schönes, filigranes Gebilde“, meint der Pressesprecher. „Statt nur zu fordern, sie abzureißen, kann man etwas daraus machen.“

Im gegenwärtigen Zustand sei zugegeben „Totentanz. Und unten drunter dieses schmutzige Etwas.“ Würde man das aber mit etwas Farbe versehen, „einen Basketballcourt einrichten oder Marktstände hinstellen, sähe es ganz anders aus.“ Wirklich benötigt würde lediglich die innere Fahrbahn, die äußere könne man begrünen. „Als Chillout-Area für gestresste Bürger.“ Damit würde sich die Hochstraße diesem wunderschönen Innenhof am Herdentorsteinweg anpassen, dem mit der weiß leuchtenden Wandbemalung griechischer Inseln. Es ist eben alles eine Frage der Perspektive.