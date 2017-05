Das geplante Bordell an der Duckwitzstraße in der Neustadt. (Christina Kuhaupt)

„Auch wenn der Genehmigungsbescheid der Baubehörde an die Klassvilla Grundstücks GmbH bereits versandt wurde, machen wir weiter“, teilte eine Sprecherin vom Bündnis „Kein Bordell in Grolland und anderswo“ mit. Am Donnerstag erfuhr der WESER-KURIER, dass die Baubehörde in der vergangenen Woche den Umbau des Hauses an der Duckwitzstraße genehmigt hatte. Dort soll ein sogenanntes Eros-Center mit 24 Zimmern entstehen.

Auf ihrer Kundgebung wollen die Bordellgegner auch über das Ergebnis der Petitionsausschuss-Sitzung vom vergangenen Freitag informieren. Die Anwohner-Initiative hatte 500 Unterschriften gesammelt und eine Petition bei der Bremischen Bürgerschaft eingereicht, um das geplante Bordell zu verhindern.

Unter dem Titel „Für eine Welt ohne Prostitution“ lädt der Linken-Kreisverband Links der Weser für Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr, zu einer Diskussionsveranstaltung ins Kwadrat, Wilhelm-Kaisen-Brücke 4, ein. Die Frauenrechtsaktivistin Manuela Schon vom Netzwerk Abolition 2014 und Nicola Dreke von der Beratungsstelle für Betroffene von Menschenhandel und Zwangsprostitution werden mit Thea Kleinert von der Linken über Prostitution, Menschenhandel und Zuhälterei sprechen.