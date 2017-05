Noch ist es ruhig: Nach den Umbauarbeiten soll aus dem Haus an der Duckwitzstraße ein Großbordell mit 24 Zimmern werden. (Christina Kuhaupt)

Noch steht das Gebäude leer. Die Rollläden an den Fenstern sind heruntergelassen, der Garten ist verwildert. Künftig soll das Haus nahe der Ochtum „Eros-Center“ heißen. Der Bauantrag sieht ein Großbordell mit zwei Etagen und insgesamt 24 Zimmern mit Doppelbetten vor. Auf jeder Etage sind dazu ein Bar-Bereich sowie ein Konferenzraum eingeplant.

Als Eigentümer des Teilgrundstücks ist seit vergangenem Jahr ein Bremer Bauunternehmen im Grundbuch eingetragen. Wer aber die künftigen Betreiber des Bordells sind, ist nach wie vor unklar. Nach einer umfangreichen Prüfung des Antrags sei das Bauressort am Ende zu dem Schluss gekommen, das nichts gegen eine Genehmigung spricht, sagt Sprecher Jens Tittmann. „Und wir konnten dem Antragsteller nicht geltendes Recht verwehren.“ Der Bauantrag sei planungsrechtlich zulässig und hätte daher genehmigt werden müssen. Selbst mit einer Änderung des Bebauungsplans hätte die Behörde das Gewerbe Prostitution an diesem Standort nicht einfach verbieten können.

Petition Anfang Februar gestartet

In den vergangenen Monaten hatte eine Anwohner-Initiative gegen die Bordell-Pläne protestiert. Um den Umbau an der Duckwitzstraße zu verhindern, hatte sie Anfang Februar eine Petition gestartet und mehr als 500 Unterschriften gesammelt. Die Liste hatten die Anwohner an Bremens Bausenator Joachim Lohse (Grüne) übergeben.

Wie die Anwohner hatte sich auch der Beirat Neustadt von Anfang an gegen das geplante Eros-Center ausgesprochen. Die Lokalpolitiker hatten Lohse vergeblich aufgefordert, mit allen Beteiligten die Pläne vor der Genehmigung noch einmal kritisch zu diskutieren. Auch Vertreter des benachbarten Lloyd-Industrieparks und der Metro-Gruppe, die ein größeres Einkaufszentrum in der Nähe betreibt, hatten in einem Schreiben an den Bausenator ihre Bedenken geäußert. In einem persönlichen Gespräch hatte Lohse nach Auskunft seines Sprechers versucht, den Antragsteller von seinem Ansinnen abzubringen – ohne Erfolg.

Annemarie Czichon, Leiterin des Ortsamts Neustadt, möchte die Proteste gegen das Bordell auch nach der Baugenehmigung nicht als gescheitert bezeichnen. Immerhin hätten die Anwohner damit erreicht, das das Thema eine große öffentliche Aufmerksamkeit erfahren habe, so Czichon.