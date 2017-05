Baustelle Stern: Derzeit wird der Kreisel umgebaut. (Christina Kuhaupt)

Ach, ja, der Stern. Ich lebe schon seit Jahrzehnten in Bremen, und immer war dieser Verkehrsknoten im Bremer Zentrum ein echtes Ärgernis. Für Autofahrer, weil es an dieser Stelle viel zu oft nicht vorangeht und weil man immer mit der Angst lebt, etwas zu übersehen und damit Unfälle zu verursachen. Und für Radfahrer, weil sie die unübersichtliche Lage oder ihre enorme Geschwindigkeit immer wieder in brenzlige Situationen bringt. Nicht umsonst ist der Stern einer der Unfallschwerpunkte in Bremen. Erst vor einigen Jahren sollte er entschärft werden. Doch der Umbau hat nicht viel gebracht. Daher ist es gut, dass jetzt endlich was passiert. Es muss sich aber auch was verbessern! Ich hoffe doch sehr, dass die Planer einen Weg gefunden haben, der die Verhältnisse zum Guten wendet und für alle akzeptabel ist. Denn jeder Umbau kostet viel Geld. Das Geld der Steuerzahler.

Zugegeben, der Stern ist ein echtes Problem in unserer Stadt. Und es gibt noch weitere Stellen, an denen der Verkehr nicht recht fließen will. Täglich stauen sich die Autos rund um den Nordwestknoten, fast jeder Autofahrer hat sich schon mal am späten Nachmittag über die Erdbeerbrücke gequält. Und wer morgens mit dem Auto aus Lilienthal über den Langen Jammer nach Horn möchte, ärgert sich nur allzu oft, dass es nicht vorangeht.

Als einer, der schon lange in Schwachhausen lebt und zu seinen verschiedenen Arbeitsplätzen kaum mehr als drei, vier Kilometer zurücklegen musste, habe ich natürlich leicht reden. Dennoch möchte ich allen Verkehrsteilnehmern ans Herz legen, gelassen mit diesen täglichen Herausforderungen umzugehen. Auf meinen vielen Reisen durfte ich feststellen, dass die Verkehrslagen in anderen Städten noch sehr viel schlimmer sind. In Hamburg, Berlin, München oder Stuttgart ist in Spitzenzeiten kaum ein Vorankommen. Und Städte wie Kairo, Moskau, Tokio oder Seoul drohen unter der Verkehrsbelastung zu zerbrechen, zumal die Menschen dort auch noch unter der schlechten Luftqualität zu leiden haben.

Gewiss, auch Bremen hat ein Problem mit dem Verkehr, und Sie werden in den nächsten Wochen während der Sperrungen am Stern so manches Mal fluchen. Aber aufgrund der überschaubaren Größe dieser Stadt lässt es sich auch sehr viel einfacher lösen. Viele können auf das Auto verzichten und auf Bus, Bahn oder das Fahrrad umsteigen. Die Stadt ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erschlossen, die zudem fast immer auch pünktlich sind. Bahnhof und Flughafen sind gut zu erreichen. Wer auf die Alternativen umsteigt, hat gute Möglichkeiten, den Verkehrsproblemen in Bremen zu entgehen. Ärgern Sie sich nicht über die Bauarbeiten am Stern, probieren Sie diese Alternativen doch auch mal aus!

