Ibrahim M. beim Prozess 2014. Er wurde zu sechs Jahren Haft verurteilt. (Christoph Kellner)

Über Haftlockerungen und die Verkürzung der Haftzeit von Ibrahim M. wurde nach wie vor nicht entschieden. Doch über den 2014 wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu sechs Jahren Gefängnis verurteilten 44-Jährigen sind noch wesentlich düstere Wolken aufgezogen: Die Innenbehörde versucht, den Mann in die Türkei abzuschieben, heißt es. Dem Vernehmen nach bislang allerdings ohne Erfolg.

Das Bundesministerium des Inneren hat die Länder aufgefordert, nicht nur sogenannte Gefährder, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, nach Berlin zu melden, sondern auch notorische Straftäter mit ausländischen Wurzeln. Hinter dieser Aufforderung steckt die Absicht, mit anderen Staaten auf höchster politischer Ebene zu Regelungen zu kommen, um zumindest einige der kriminellen Intensivtäter in ihre ursprünglichen Heimatländer abschieben zu können.

Ibrahim M. gilt als staatenlos

Infrage kommen dafür Personen, bei denen der übliche Weg der Abschiebung über die Ausländerbehörde nicht funktioniert hat. Ibrahim M. aus Bremen ist so ein Fall. Wie verlautete, sollen zwei Mitarbeiter der Innenbehörde sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben, um seinen Fall dort vorzutragen.

Denn die Hoffnung in Bremen, den Mann über das „normale“ Verfahren abschieben zu können, scheint sich zerschlagen zu haben. Ibrahim M. gehört einem libanesisch-kurdischen Familienclan an und gilt als staatenlos. Er kam als 13-Jähriger aus dem Libanon nach Bremen. Ohne Ausweispapiere, wie die meisten aus dieser Großfamilie. Der Polizei ist Ibrahim M. trotzdem bestens bekannt. Der Chef des inzwischen verbotenen Rockerclubs Mongols MC wird mit einer Vielzahl von Straftaten in Verbindung gebracht.

Bremen selbst ist dem Vernehmen nach mit dem Versuch, den Mann in die Türkei abzuschieben, gescheitert. Sein Vater sei Türke, doch er selbst tauche anders als seine Eltern nicht in den entsprechenden Personenstandsregistern der Türkei auf, heißt es. Die aber sei notwendig für eine Abschiebung, denn so gelte die Staatsbürgerschaft von Ibrahim M. weiterhin als ungeklärt.

Nachregistrierung in der Türkei möglich

Theoretisch besteht zwar die Möglichkeit einer Nachregistrierung in der Türkei, doch dafür müsste er persönlich im Generalkonsulat in Hannover erscheinen. Mit einem Zeugen, der bestätigt, dass es sich tatsächlich um Ibrahim M. handelt. Dass der 44-Jährige wohl kaum in dieser Form an seiner eigenen Abschiebung mitwirken wird, steht außer Frage. Der Bremer Innenbehörde bleibt daher allein die Hoffnung auf eine Lösung, wie sie das Bundesinnenministerium anstrebt.

Ungeachtet dessen geht in Bremen das juristische Ringen um Haftlockerungen und eine vorzeitige Entlassung des 44-Jährigen aus dem Gefängnis weiter. Wie jeder, der im Gefängnis sitzt, hat auch Ibrahim M. die Möglichkeit, eine Verkürzung seiner Haftzeit zu beantragen, um den Rest seiner Strafe auf Bewährung verbüßen zu dürfen. Das erste Mal kann dies nach der Hälfte der abzusitzenden Strafe geschehen. In diesem Fall wurde der entsprechende Antrag aber im Sommer 2016 abgelehnt.

Mehr zum Thema Volkes Seele Eines zeigt der Fall von Ibrahim M. auf geradezu exemplarische Weise: Deutschland ist ein ... mehr »

Die zweite Gelegenheit bietet sich zum sogenannten Zwei-Drittel-Termin der Strafe. Der wäre Anfang Juli erreicht. Einer solchen Haftentlassung auf Bewährung gehen Haftlockerungen voran. Der Betroffene erhält kurzzeitigen Ausgang, sozusagen die Möglichkeit, sich für die vorzeitige Haftentlassung zu bewähren. Auch diese Lockerungen müssen beantragt werden. Wie verlautete, wurde der entsprechende Antrag von M. jedoch abgelehnt. Denn auch in Haft habe sich Ibrahim M. dem Vernehmen nach nicht eben vorbildlich verhalten, sondern wiederholt gegen Anstaltsregeln verstoßen. Vom Versuch, Drogen in die JVA zu schmuggeln, ist die Rede und vom unerlaubten Besitz von Handys. Außerdem wird dem 44-Jährigen vorgeworfen, Kennzeichen der Mongols getragen und damit gegen das Vereinsverbot verstoßen zu haben. Hierzu hat die Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erlassen. Laut Amtsgericht wurde dieser Strafbefehl bislang aber noch nicht erlassen. Die Akte sei zu Nachermittlungen zurück an die Staatsanwaltschaft gegangen, heißt es.

Gericht entscheidet

Ob es bei der Ablehnung der Haftlockerung bleibt, was richtungsweisend für die Frage der vorzeitigen Entlassung nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haft wäre, muss jetzt auf Antrag des Inhaftierten ein Gericht entscheiden.

Und in noch einer Hinsicht beschäftigt Ibrahim M. die Justiz: Auf ihn wartet wegen räuberischer Erpressung ein weiteres Verfahren vor dem Landgericht. Die Anklage der Staatsanwaltschaft datiert von Anfang April, das Verfahren soll in den kommenden Wochen beginnen.