Ja oder Nein: Am 24. September entscheiden alle wahlberechtigten Bremerinnen und Bremer über eine Verlängerung der Wahlperiode. (dpa)

Von Bremen als „letztem gallischen Dorf“ war die Rede, von einer „Anomalie“ im bundesdeutschen Verfassungsleben: Sämtliche Bundesländer haben eine fünfjährige Wahlperiode, nur Bremen beharrte bislang auf vier Jahren. Damit soll nun bald Schluss sein.

Einstimmig hat die Bürgerschaft am Mittwoch den Weg für eine Verfassungsänderung freigemacht. Beschlossene Sache ist die Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre allerdings noch nicht, die Entscheidung darüber will die Bürgerschaft einem Volksentscheid überlassen. Stattfinden soll der zusammen mit der Bundestagswahl am 24. September.

Zustimmung für freie Bahn

Sämtliche Fraktionen der Bürgerschaft hatten den Antrag gemeinsam eingebracht. Das scheinbar Kuriose: Obwohl auch die Linken dem Antrag zustimmten, wollen sie beim Volksentscheid dagegen votieren. Zustimmung also nicht in der Sache, sondern um freie Bahn für den Volksentscheid zu haben.

Fraktionschefin Kristina Vogt rechnete vor, seit 1946 habe es 18 Bürgerschaftswahlen gegeben. „Bei fünf Jahren wären es aber nur 14 Wahlen gewesen.“ In ihren Augen eine klare Einschränkung demokratischer Mitsprache. „Wir haben heute Halbzeit“, sagte sie mit Blick auf die Mitte der Legislaturperiode, „und ehrlich gesagt: Das finde ich auch gut so.“

Eine andere Rechnung machte SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe auf. „Die Dauer von Wahlperioden stellt an sich keinen Wert dar“, betonte er. Demokratie lasse sich nicht objektiv an der Länge der Legislaturperioden messen. Als Beispiel nannte er international unterschiedliche Modelle zwischen zwei und sechs Jahren. Den Volksentscheid nannte Tschöpe eine „abgewogene Lösung“.

Ähnlich argumentierte auch sein CDU-Kollege Thomas Röwekamp. Bei der Frage nach der Länge einer Wahlperiode gebe es „keine richtige oder falsche Antwort“. Darum solle nicht das Parlament, sondern das Volk als Souverän das letzte Wort haben. „Wir werden heute entscheiden, dass wir nicht entscheiden.“

Eher praktische Gründe für die Verlängerung der Wahlperiode brachte Grünen-Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer vor. Früher habe es klare Mehrheiten gegeben, heute bräuchten die Parteien bei nicht immer einfachen Mehrheiten erst einmal Zeit, um sich zu sortieren.

Erschwerend komme die übliche Eingewöhnungsperiode hinzu, zu bedenken seien auch langwierige Gesetzesvorhaben und zeitintensive Wahlkämpfe. Das Volk entscheiden zu lassen, bezeichnete sie als „gelebte Demokratie“. Beim Volksentscheid kann nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt werden.

Entscheidend ist die Mehrheit der Stimmen für den Antrag. Voraussetzung für einen erfolgreichen Volksentscheid ist eine Beteiligung von mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten. Votiert die Mehrheit für eine längere Wahlperiode, würde die neue Regelung gleich bei der nächsten Bürgerschaftswahl im Jahr 2019 gelten.

Auch auf Bundesebene in der Diskussion

Die Verlängerung der Wahlperiode ist schon länger in der Diskussion. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte der Senat einen entsprechenden Vorstoß gemacht, ihn aber zurückgenommen, als die CDU den Volksentscheid ins Spiel brachte. Befürworter und Gegner der fünfjährigen Wahlperiode finden sich unabhängig von der politischen Orientierung in nahezu sämtlichen Parteien.

In der Bundesrepublik Deutschland waren viele Jahrzehnte vierjährige Wahlperioden üblich, nur das Saarland (seit 1955) und Nordrhein-Westfalen (seit 1970) bildeten eine Ausnahme. Nach der Wiedervereinigung verlängerte dann ein Bundesland nach dem anderen seine Wahlperiode, das benachbarte Niedersachsen 1998.

Zuletzt war Hamburg 2015 auf fünf Jahre umgeschwenkt, seither gibt es nur noch in Bremen die vierjährige Wahlperiode. Auch auf Bundesebene ist eine Verlängerung in der Diskussion. Eine Verfassungsänderung ist aber noch nicht in Sicht.