Jörg Kastendiek beim Landesparteitag der CDU in Bremen. (Frank Thomas Koch)

Bremen muss schneller werden bei der Digitalisierung, das hat Carsten Meyer-Heder, Gründer und Chef von Team Neusta, beim CDU-Parteitag am Sonnabend gefordert. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in der Bremer Überseestadt bietet IT-Dienstleistungen an und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. Bremen eigne sich gut als Testgebiet für Firmen mit digitalen Produkten, so Meyer-Heder. Das könne von der Stadt mehr gefördert werden: „Bremen ist klein, alle kennen sich, man kann hier leicht neue Dinge zusammen anschieben.“

Parteitag mit Schwerpunkt Digitalisierung

Firmen könnten im kleinsten Bundesland neue Produkte als Erstes auf den Markt bringen. Zudem sei es in Bremen leichter als in vielen anderen Städten, IT-Fachkräfte zu finden. „Hier gibt es zwei Unis, die IT-Fachkräfte ausbilden, aber nur wenige Unternehmen mit eigenen IT-Abteilungen, die diese Fachkräfte beschäftigen.“

Die Bremer CDU hatte Meyer-Heder als Gastredner zu ihrem Landesparteitag im Swissotel an den Wallanlagen eingeladen. Schwerpunkt-Thema des Parteitags war die politische Gestaltung der Digitalisierung. Die Christdemokraten setzen sich ein für den Einsatz von Hybridautos bei der Polizei. Zudem solle es in Regionalzügen rund um Bremen künftig freies und kostenloses Wlan geben.

Gesetze und Tarifverträge in Zeiten digitalisierter Arbeit

Auch zur Digitalisierung der Arbeitswelt fasste die CDU einen Beschluss: Es brauche neue Gesetze und Tarifverträge, um Arbeitnehmer in Zeiten digitalisierter Arbeit vor Überforderung zu schützen. Das haben die CDU-Delegierten beschlossen. Durch den Einsatz von Notebooks, Smartphones und Tablets sind immer mehr Arbeitsaufgaben nicht mehr an einen festen Ort und eine feste Arbeitszeit gebunden. Die Christdemokraten wollen einerseits normale Arbeitsverhältnisse gegenüber neuen Arbeitsformen absichern. Sie wollen sich aber auch dafür einsetzen, dass neue Arbeitsmodelle wie "Cloudworking" oder Solo-Selbständigkeit in die Sozialversicherungssysteme aufgenommen werden. Es gelte, die Risiken von mobiler und selbständiger digitaler Arbeit einzugrenzen.

Kritik an rot-grüner Regierung

Zentraler Bestandteil des CDU-Parteitags war auch eine Manöverkritik zur Halbzeit der rot-grünen Regierung: "Die Gemeinsamkeiten von SPD und Grünen sind aufgebraucht, Rot-Grün kann die Herausforderungen der Zukunft nicht bewältigen", sagte CDU-Landeschef Jörg Kastendiek. Zuletzt hätten sich die Koalitionspartner vor allem gegenseitig bekämpft – ob in der Debatte um das Personalvertretungsgesetz oder beim Schlagabtausch von Wirtschafts- und Bausenator zu Kelloggs.

Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) bescheinigte Kastendiek Lustlosigkeit. Bremen baue nicht genug Gewerbeflächen aus: „Im vergangenen Jahr mussten 34 Unternehmen abgewiesen werden, die sich gerne in Bremen angesiedelt hätten“, so der CDU-Landeschef. Er kritisierte auch die Bildungspolitik von Senatorin Claudia Bogedan (SPD): Die Unterrichtsversorgung an Bremer Schulen habe sich nicht verbessert, bei der Planung von Kita-Plätzen werde offenbar gewürfelt.