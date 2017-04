Betreiberin Paulina Solar und Restaurantleiter Michel Mierswa im "Charles". (Christina Kuhaupt)

Endlich herrscht wieder Leben in der ehemaligen Presse-Bar in der Langenstraße. Nach einem kurzen Probelauf in der vergangenen Woche hat dort am Montagmittag offiziell das „Charles“ seinen Betrieb aufgenommen. Dort bieten Gastronomin Paulina Solar, die man sonst aus dem Engel Weincafé im Viertel kennt, und ihr Team ausgefallene Speisen zu den fünf Geschmacksrichtungen an. Zwischen 12 und 15 Uhr wird von nun an ein wechselnder Mittagstisch serviert, abends gibt es die etwas umfangreichere Karte, die in süß, sauer, bitter, salzig und umami unterteilt ist.

Die Gäste können Koch Tristan Hennig in der offenen Küche direkt beim Zubereiten der Menüs zuschauen. Hennig hat bei dem britischen Sternekoch Gordon Ramsay gelernt. Mit den ersten Öffnungstagen ist das Team zufrieden. „Das Angebot und das Konzept werden gut angenommen“, sagt Restaurantleiter Michel Mierswa. Einen Großteil des Mobiliars aus der Presse-Bar haben die Macher vom „Charles“ behalten. Nur die Wände sind dunkler als zuvor – Akzente in Gold sorgen für sanftes Licht. Und ganz weg ist der Bezug zur Presse doch nicht: An der Wand hängen große Bilder, die Ausschnitte verschiedener Zeitungen zeigen.