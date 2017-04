Ein Bild von 1996: Das Eisen-Team mit ehemaligen Barkeepern. (Eisen)

Ausgelassener Ausnahmezustand. Vier Tage lang. Einweihung, Party und Programm. Rock, Punkrock oder Indie dröhnt aus den Boxen. Die Musik kommt von Mix-Kassetten, das Bier fließt in Strömen, durch die Luft wabern Rauchschwaden. Menschen drängen sich in die Eckkneipe.

Wer einmal drin ist, kommt kaum mehr heraus. Wenn Benno Patzer und Fernando Guerrero, die beiden Chefs der Kneipe Eisen am Sielwall 9, über die Tage vom 16. bis 19. April 1992 sprechen, kommen Erinnerungen hoch. Seit 25 Jahren gibt es das Eisen mittlerweile. Ein Vierteljahrhundert.

Musik-Szenepapst

„Bulti macht einen Laden auf“ – ein Satz, der damals für großen Andrang sorgte. Bulti, mit vollem Namen Michael Bultmann, galt als Musik-Szenepapst. Wo heute ein Frisör am Sielwall in der Nachbarschaft zum Eisen sein Geschäft hat, war früher Bultmanns Plattengeschäft Überschall.

Nebenbei war er Musiker und veranstaltete Konzerte. Bultmann war es auch, der Bands wie Nirvana oder Sonic Youth nach Bremen holte. Und 1992 wollte er mit Bekannten der ehemaligen Café-Bar Campino neues Leben einhauchen. „Ich kam zu der Kneipe im Prinzip wie die Jungfrau zum Kind“, sagt die damalige Besitzerin Susanne Gerhardy. 1989 eröffnete sie mit dem „Campino“ einen „80er-Jahre-Schicki-Micki-Laden“, erinnert sie sich.

Fernando Guerrero (l.) und Benno Patzer sind die Chefs der Kneipe Eisen. Die Gaststätte am Sielwall feiert diesen Monat den 25, Geburtstag. (Frank Thomas Koch)

Zusammen mit einer Freundin betrieb sie die Kneipe, die zuvor den Namen Pferdestall trug. „Aber wir wollten das zu nett machen“, sagt Gerhardy. Das sei womöglich auch der Grund gewesen, warum das Geschäft nicht besonders gut lief. Die damalige Chefin, alleinerziehende Mutter mit Haus auf dem Land, stand kurz vor dem Bankrott und wollte schon aufgeben.

Doch dann sei Anselm Züghart vom Kulturzentrum Lagerhaus mit neuen Ideen auf sie zugekommen. Im Schlepptau hatte er besagten Bultmann und Horst Weingart. Inspiriert und sozialisiert durch den Plattenladen Überschall kamen sie mit der Vision einer Musikkneipe.

Geliebt und gefürchtet

Zusammen suchte man nach einem Namen für eine Neueröffnung. Griffig und punkig sollte er sein, sagt Gerhardy. „Sollbruchstelle“ oder „Kirche“ waren im Gespräch. Am Ende wurde es „Eisen“. Das Team plünderte Schrottplätze, zimmerte eine Einrichtung zusammen und bastelte Kunstwerke aus altem Eisen.

„Eine Woche vor der Eröffnung haben wir geackert bis zum Umfallen“, sagt Gerhardy. Benno Patzer und Fernando Guerrero waren mit die ersten, die als Barkeeper hinter der Theke standen. Das Eisen sei geliebt und gefürchtet gewesen, erinnert sich Gerhardy. Bis Mitte der 90er habe die Polizei die Kneipe für viele Krawalle oder Anarcho-Aufstände verantwortlich gemacht.

Ende 2002 war für Gerhardy Schluss in der Kneipe. Ihr fehlte die Energie. Doch Guerrero und Patzer wollten das Eisen nicht sterben lassen. Seitdem sind sie die Köpfe der Eckkneipe, die mittlerweile mit einem Podest und Bänken statt einem Flipper ausgestattet ist. Sie waren es auch, die mit immer neuen Ideen um die Ecke kamen.

Offen und tolerant

Neben zahlreichen Konzerten waren das Aktionen wie Elektro-Bingo, das Quiz „KlugschEISEN“ oder das „Take it or Break it“, wobei auf Schallplatten geboten werden kann und bei Ausbleiben eines Gebotes das Vinyl zerbrochen wird. Aber auch die Inhalte der Getränkekarte waren im wahrsten Sinne des Wortes immer wieder Schnapsideen.

Den über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Schnaps „Krabeldiwandenuff“ kennen viele Gäste fälschlicherweise nur als „Krabbel die Wand hoch“. Wichtig war allen Besitzern stets das Miteinander. „Wir wollten einen offenen, toleranten Laden haben, einen sozialen Raum anbieten und gestalten, der immer in einem subkulturellen Kontext steht“, sagt Guerrero.

Diese Philosophie habe sich darin widergespiegelt, dass der Teamgeist über allem stehe. Das soziale Miteinander sei aber nicht nur zwischen Chefs und Angestellten wichtig, sondern auch mit den Gästen, ergänzt Patzer. Es sei die Lebenseinstellung, die Gäste und das Team verbinden, und nicht das Alter, die Nationalität oder der Beruf, so Guerrero.

Spiele von Werder Bremen

Es sei selbstverständlich, dass Rassismus, Faschismus oder Sexismus in der Kneipe keinen Platz hätten. Und dann wäre da noch der Fußball. Bereits in den 90er Jahren gab es die Spiele des SV Werder Bremen im Eisen auf einem Fernseher zu sehen. Das ist bis heute so geblieben.

Eine Leinwand gibt es noch immer nicht, die Gäste kleben wie in ihrem eigenen Wohnzimmer am TV. Und die Barkeeper, die fiebern und leiden bei den Spielen mit. Hinzugekommen sind die Spiele des FC Sankt Pauli, die ebenfalls gezeigt werden.

Ein Tag ist Patzer und Guerrero besonders in Erinnerung geblieben: Es ist Sommer 2004, die Menschen sind kaum noch zu erkennen. Die Luft ist verraucht, grün-weiße Fanschals fliegen durch den Raum, Fahnen bedecken die Köpfe der Gäste. Der Tresen steht voller Bierflaschen.

So feierten die Besucher des Eisen die Meisterschaft des SV Werder Bremen 2004. (Eisen)

Die Worte gehen im Jubel unter. Alarm in der Eckkneipe. Werder Bremen hat die Fans und neutralen Fußball-Feinschmecker mit großartigem Offensivspiel berauscht und begeistert. Als das Team von Trainer Thomas Schaaf am Ende hochverdient deutscher Meister wird, gibt es in ganz Bremen kein Halten mehr. Und das Eisen platzt aus allen Nähten.

#greenwhitewonderwall

Werder stand irgendwie immer im Mittelpunkt der Kneipe. Egal, ob die Bremer international spielten oder gegen den Abstieg kämpften. Es war also nur konsequent, dass Klaus-Dieter Fischer, Ex-Präsident des SVW, in der Kneipe aus seinem Werder-Buch vorlas, andere Spieler sich immer wieder blicken ließen oder der Fanclub „WFC #TWERDER“ die Aktion #greenwhitewonderwall zum Teil hier startete.

Ein Wiedersehen gab es gerade mit dem Musiker Thees Uhlmann. 1997 spielte er mit seiner damaligen Band Tomte im Eisen. Jetzt, am 1. April 2017, trat er bei einem exklusiven Geheimauftritt erneut in der Kneipe auf. Um die „Silberne Hochzeit“ oder auch 25. Geburtstag weiter zu feiern, gibt es nun eine Woche Programm.

Die Termine der Feier im Eisen: Mo., 24. April, 21 Uhr: „KlugschEISEN“ Di., 25. April, 20 Uhr: Überraschungskonzert Mi., 26. April, 21 Uhr: Geburtstag-Karaoke Do., 27. April, 21 Uhr: Take ist or Break it Fr., 28. April, 22 Uhr: DJ-Set Benno & Nando