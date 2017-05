Das Smartphone ist als Begleiter und Kommunikationsmittel auch im Städtetourismus nicht mehr wegzudenken. (Christina Kuhaupt)

Mit einer Strategie-Werkstatt, zu der etwa 100 Akteure eingeladen waren, begann am Freitag die heiße Phase zur Erarbeitung des Landestourismuskonzepts 2025. Motto: Das Papier soll nicht im stillen Kämmerlein der Wirtschaftsbehörde entstehen, sondern im Austausch mit denen, die in Bremen und Bremerhaven in der Tourismusbranche arbeiten. Ende des Jahres soll das Konzept vorliegen.

Die Interaktion mit Hoteliers, Verbänden, Kultur- und Sporteinrichtungen hatte schon im Vorfeld mit einer Befragung angefangen, erklärte Cornelius Obier, Geschäftsführer der Beratungsfirma „Project M“, die die Erarbeitung des Konzepts organisiert.

Die 52 Rückmeldungen hätten ergeben: Bei der Frage, wie der Städtetourismus in Bremen und Bremerhaven vorangebracht werden kann, müsse der Schwerpunkt auf den Themen „Profilbildung“ und „Marke“ liegen. Das sahen die Anwesenden genauso, was eine Online-Umfrage zutage förderte.

Smartphones können immer mehr

Abgeschlagen auf dem letzten Platz landete bei dieser Spontan-Erhebung das Thema Digitalisierung. „Das nehme ich ein bisschen persönlich“, sagte Stefan Möhler dazu. Der Geschäftsführer der Hamburger Unternehmensberatung „Netzvitamine“, spezialisiert auf digitale Projekte im Tourismus, gab einen Überblick über den aktuellen Stand und die Perspektiven der technischen Entwicklung.

Seine Botschaft: Smartphones haben sich nicht nur rasant verbreitet, sie können auch immer mehr. Wer morgen noch real Kunden im Hotel, im Restaurant, im Museum begrüßen oder Gäste auf den Bremer Marktplatz locken möchte, der müsse das Handy und seine Möglichkeiten nutzen: als Weg, um Informationen an den Mann und die Frau zu bringen – aber auch als Mittel, um touristische Angebote erlebbar zu machen.

Als Beispiel nannte Möhler ein Museumsangebot in London: „Das Smartphone erkennt, wo sich der Nutzer gerade in der Stadt aufhält.“ Und schon lasse sich über das Handy in Ton und Bild abrufen, „wie es vor 100 Jahren an dieser Stelle ausgesehen hat“.

Informationen jederzeit verfügbar

Geradezu bahnbrechend sei eine Entwicklung, in die Disney World etwa 1 Milliarde investiert habe: der „Magic Belt“ – ein Gürtel, der den Besuchern für die Zeit ihres Aufenthalts ausgehändigt wird und fast unbeschränkte technische Möglichkeiten eröffnet: „Damit kann man nicht nur zahlen und in sein Hotelzimmer gelangen.“

Obendrein liefere die Technik jederzeit die Information, wo genau die eigenen Kinder gerade auf dem Gelände sind. Solche integrierten Systeme, die den Gästen das Leben leicht machen, sind nach Möhlers Überzeugung das, was künftig den Standard setzen wird. „Das, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden.“ Das lasse sich nicht aufhalten – aber klug nutzen.

Peter Siemering (Frank Thomas Koch)

Bremen und Bremerhaven sind da bereits dabei, etwa durch virtuelle Stadtansichten, Stadtrundgänge und Stadtführungen. „Wir müssen mutig neue digitale Projekte andenken“, sagte Peter Siemering, Chef der Bremer Touristik-Zentrale. Wachstumspotenzial sieht er außerdem bei der Einbeziehung der Weser in das Tourismuskonzept.

Bremen und Bremerhaven als Einheit

Als Schlagwort nannte er den „Weser-Bus“, der mit dem normalen ÖPNV-Ticket genutzt werden kann. Als Vorbild dient zum Beispiel Hamburg, wo der Besucher im Linienverkehr etwa von den Landungsbrücken auf der Elbe bis zur Elbphilharmonie schippern kann – beeindruckendes Stadtpanorama inklusive.

Wichtig sei darüber hinaus, Bremen und Bremerhaven noch stärker als Einheit zu vermarkten und den Gästen dabei Angebote aus beiden Städten im Paket zu präsentieren, sagte Siemering. Ähnlich äußerte sich Bremerhavens Tourismuschef Raymond Kiesbye. Die Vernetzung beider Städte müsse weiter vorangetrieben werden.

Raymund Kiesbye (Frank Thomas Koch)

Bremerhaven lebe zum großen Teil vom Tagestourismus, dabei seien Familien bei den Gästen unterrepräsentiert. Deshalb wolle die Seestadt auf diese Zielgruppe größeres Augenmerk legen. Wachstumsmöglichkeiten sieht Kiesbye zudem beim Radtourismus und dabei insbesondere bei Touren durch die Stadt.

Große Bedeutung der Geschäftsreisenden

Beide betonten, dass neben all den neuen Ideen die bisherigen Angebote nicht vernachlässigt werden dürften. „Wir dürfen keine Rückschritte zulassen“, sagte Kiesbye mit Blick auf den Veranstaltungs-Bereich. Siemering unterstrich die Bedeutung der Geschäftsreisenden, die für zwei Drittel der Übernachtungen in Bremen sorgen.

Seiner Einschätzung nach reicht das Kongresszentrum auf der Bürgerweide perspektivisch nicht aus. Deshalb sollte über einen weiteren Standort in der Nähe des Flughafens nachgedacht werden. Die wirtschaftliche Bedeutung der Tourismusbranche jedenfalls sei enorm: „Das ist ein Geschäftsfeld, das sich stetig entwickelt. Und die Arbeitsplätze lassen sich nicht exportieren.“