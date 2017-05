Eine Aufnahme des Bremer Schlachthofes aus dem Jahr 2015. Seitdem hat sich auf dem Außengelände viel getan. (Roland Scheitz)

Wer in diesem Sommer noch keine konkreten Pläne für seine Freizeitgestaltung hat, könnte ab Ende Mai und um das Kulturzentrum Schlachthof fündig werden. Initiiert von Oliver Trey, dem Betreiber der Schlachthof-Kneipe, und unterstützt von zahlreichen Institutionen und Vereinen finden ab Mittwoch, 24. Mai, mehrere Veranstaltungen zwischen Skaterbahn und Bürgerweide statt. Public Viewing, ein veganes Sommerfest, ein Eisfest und das mittlerweile schon traditionelle Stadtteilfest laden Groß und Klein zu vielen fröhlichen und interessanten Stunden ein, nach der überwältigenden Resonanz der vergangenen Jahre sind die Organisatoren auch dieses Mal wieder davon überzeugt, ein Programm für die ganze Familie und alle Altersklassen erstellt zu haben.

Betreiber Oliver Trey (Roland Scheitz)

Den Auftakt macht am 24. Mai die Übertragung des Euro-League-Finals, einen Tag später startet die Filmreihe mit dem Klassiker „Ein ganzes halbes Jahr“. Neben etwa 40 weiteren Filmen stehen außerdem weitere sportliche Liveübertragungen auf dem Programm, darunter die Relegation zur Fußball-Bundesliga (25./29. Mai), der Confederations-Cup in Russland (ab 17. Juni) sowie das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt (27. Mai) und das Endspiel in der Champions League (3. Juni).

Ab Sonntag, 4. Juni (11 bis 19 Uhr), kommen die Freunde von den etwas besonderen Eissorten voll auf ihre Kosten. Beim zweiten Bremer Eisfest haben Organisator Timo Bahr („tiba creative“) und seine Mitstreiter aus den Erfahrungen der Premierenveranstaltung im vergangenen Sommer gelernt. „Trotz mäßigen Wetters übertraf die Besucherzahl unsere kühnsten Erwartungen“, erklärte Bahr während eines Presse-Frühstücks in der Schlachthof-Kneipe. Deshalb haben er und Oliver Trey für dieses Jahr noch mehr Stände, noch mehr Sitzplätze – und vor allen Dingen noch mehr Eissorten – im Gepäck. „Warum Eiscreme noch immer kein eigenes und regelmäßiges Fest hat, kann ich nicht verstehen“, meinte Bahr, „dabei hilft Eis doch über Trennungsschmerz hinweg, dient als Selbstbelohnung und schmeckt dazu auch noch gut.“

Warben trotz wenig Frühlingswärme für das Fest rund um die Eiscreme: Jessica Grube und Timo Bahr (Roland Scheitz)

Über den Lieblingsgeschmack könne man zudem noch in die Psyche seiner Mitmenschen hineinschauen, sei Bahr überzeugt, „deshalb haben wir für diese Auflage an verschiedenen Stellschrauben gedreht.“ So kämen zu den unzähligen Eissorten noch Streetfood, Süßigkeiten, Kuchen und Zuckerwatte hinzu. Abgerundet wird das Eisfest mit einer Hüpfburg für die Kleinen, einem Kinderkarussell und dem Auftritt von „DJ Toddy“, der sich um die Animation der jungen Besucher kümmern wird. Timo Bahr und mehrere weitere Anbieter aus dem gesamten Bremer Stadtgebiet haben außer den üblichen Sorten auch veganes Eis, glutenfreies Eis und außergewöhnliche Kreationen im Angebot. Briekäse-Eis, Jägermeister-Eis oder thailändische „Ice Rolls“ sowie frittierte Eiscreme werden die Geschmacksknospen de Besucherinnen und Besucher in Wallung bringen, so die Hoffnung der Verantwortlichen. Am Sonnabend, 10. Juni, werden sich dann erneut die Mitglieder der Findorffer Geschäftsleute von 14 bis 19 Uhr auf dem Gelände des Kulturzentrums präsentieren.

Das Findorffer Sommerfest wird gestaltet von Andreas Nagel und Marcella Dammrat-Tiefensee (Roland Scheitz)

Neben vielen Gewerbeausstellern, einem Flohmarkt (Anmeldungen für einen Stand werden erst ab Montag, 29. Mai, von Gabriele Greger vom Findorffer Weinladen angenommen) und einem bunten Bühnenprogramm erwartet die Besucherinnen und Besucher jede Menge Unterhaltung und Information. Als Höhepunkt werden auch in diesem Jahr ab 19 Uhr die „Flying Toasters“ die Bühne zum Beben und die Beine der Tanzwütigen davor zum Schwingen und Tanzen bringen. „Es wird eine findorrflastige Veranstaltung werden“, prognostiziert Marcella Dammrat-Tiefensee, Vorsitzende des Vereins, „zahlreiche Aussteller und auch die Mudiker wohnen größtenteils in diesem herrlichen Stadtteil.“ Für die Mitglieder sei das Fest eine günstige Gelegenheit, sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen in zwangloser Atmosphäre zu präsentieren, für die Besucherinnen und Besucher stehe der Spaß im Vordergrund. „Wir laden alle zwei Jahre zu einem Sommerfest ein“, berichtet Kassenwart Andreas Nagel, „entweder im kleinen Rahmen wie in diesem oder im größeren Rahmen wie im vergangenen Jahr, als wir die komplette Münchener Straße als Klima-Boulevard eingeweiht und in eine riesige Partymeile verwandelt haben.“

Wollen, dass man in Findorff auch ohne tierische Produkte feiern kann: Carola Kagemann, Teddy Holzen. (Roland Scheitz)

Für Sonntag, 11. Juni, ist zwischen 11 und 19 Uhr schließlich die bereits vierte Auflage des veganen Sommerfestes geplant. An knapp 60 Ständen rund um die Skateranlage werden Mitorganisatorin Carola Kagemann vom Verein "vegBremen" und die bekannte Autorin Jumana Mattukat als Moderatorin die Besucherinnen und Besucher über die vegane Lebens-und Ernährungsweise informieren, Essen und Getränke ohne tierische Inhaltsstoffe anbieten und an zahlreichen Informationsständen über tierleidfreie Haltung aufklären – "aber ohne erhobenen Zeigefinger", versicherte Kagemann während des Pressegespräches. Tierleid, Umwelt-und Naturschutz, nachhaltige Landwirtschaft und weitere Themenbereiche sollen das Fest zu einer fröhlichen Veranstaltung mit ernstem Hintergrund werden lassen. "Die Erlöse aus dem Verkauf der vielen Speisen und Getränke fließen zu 100 Prozent in den Tierschutz", versichert Carola Kagemann, "die Erlöse aus der großen Tombola kommen in diesem Jahr jeweils zur Hälfte den beiden Tierschutzhöfen Butenland in Butjadingen und Stellichte bei Walsrode zugute.