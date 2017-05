Start im Juli 2015: Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling und die Senatoren. (Frank Thomas Koch)

Kinder und Bildung: Mehr Kinder als Plätze

200 Lehrer sollen zusätzlich in Bremer Schulen an die Tafeln kommen, das war die Zusage von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) vor zwei Jahren. Inzwischen sind laut Bildungsbehörde 205 zusätzliche Lehrerstellen geschaffen worden. Klingt gut, allerdings wurde das Ziel des Bürgermeisters längst von der Wirklichkeit überholt. In Zeiten, in denen es viel mehr Kinder in Bremen gibt, sind 200 Stellen gar nicht mehr so viel wie einst gedacht. Zudem konnten zuletzt 15 bis 20 dieser Stellen nicht besetzt werden, es herrscht Fachkräftemangel. Akut ist das größte Problem, dass Bremen ausgebildete Lehrer anlocken muss. Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) hat mehrReferendare eingestellt. Das ist sinnvoll, wird aber erst langfristig helfen. Aushilfsweise unterrichten bis dahin immer mehr Studenten an Bremer Schulen. Und die Riesenbaustelle Kita-Ausbau ist noch lange nicht bewältigt: Im vergangenen Sommer fehlten Hunderte Kita-Plätze. Nun setzt der Senat in großem Stil auf Kitas im Container – und selbst die werden zum Teil nicht rechtzeitig fertig. Eine große Herausforderung für den Senat ist es nun, den Kita-Ausbau weiter zu beschleunigen und zeitgleich neue Schulen zu bauen.

Bau und Verkehr: Zu wenig Wohnungen

Im Koalitionsvertrag hatten SPD und Grüne versprochen, für ausreichend Wohnraum zu sorgen. Die Nachfrage nach bezahlbaren Wohnungen bleibt aber deutlich höher als das Angebot. Nach Angaben der Behörde wurden 2015 insgesamt 2048 Baugenehmigungen erteilt, aber nur 1439 davon umgesetzt. Im vergangenen Jahr sind weitere 2500 Wohneinheiten genehmigt worden. Damit mehr gebaut wird, hat der Senat ein drittes Förderprogramm mit einem Volumen von 40 Millionen Euro aufgelegt. Das Ziel von 1400 neuen Wohneinheiten pro Jahr wurde auf 2000 nach oben korrigiert. Das Ziel, einen „attraktiven Rundlauf“ in der Innenstadt zu schaffen, hat die Koalition noch nicht erreicht. Die Bebauung muss durchlässiger werden – da sind sich alle Experten einig. Ab Juni soll nun ein Teil der Knochenhauerstraße probeweise zur Fußgängerzone werden. Die zwei noch ausstehenden Bauabschnitte für die Autobahn 281 stehen kurz vor der Planfeststellung. Direkt danach kann dann mit dem Bau begonnen werden. Fahrradstraßen gibt es in Bremen bereits, nun soll in der Neustadt die erste Fahrradzone Deutschlands entstehen. Bremen hat dafür vom Bund 2,4 Millionen Euro eingeworben.

Kultur: Freie Szene hat profitiert

Die Passagen des Koalitionsvertrags, in denen es um Kultur ging, trugen 2015 die Handschrift von Carmen Emigholz (SPD), Kulturstaatsrätin seit mittlerweile zehn Jahren und damit Garantin für Kontinuität. Bürgermeister Sieling ist zwar Kultursenator, überlässt ihr aber das Feld.Verbessern wollte die Koalition die Arbeitsbedingungen der freien Szene Bremens: Seit Herbst 2016 gibt es einen „Solidarpakt“, bei dem etablierte Institutionen ihren freien Kollegen helfen – dabei geht es weniger um finanzielle Umverteilung denn um Auftrittsmöglichkeiten und Kooperationen. Bei der Vergabe der Projektmittel ist zudem dem Wunsch der Szene entsprochen worden, eine unabhängige Jury möge darüber befinden. Der Kulturhaushalt liegt stabil bei 80 Millionen Euro. Große Sprünge erlaubt das nicht, aber immerhin Planungssicherheit bei Leuchttürmen wie dem Theater, den Orchestern oder der Stadtbibliothek. Weiterhin ungeklärt ist dagegen die Zukunft des Museums Weserburg. Ein Umzug ist vom Tisch, eine Verkleinerung durch einen Umbau des sanierungsbedürftigen Gebäudes nicht. Damit befasst sein wird der Nachfolger von Direktor Peter Friese, der derzeit gesucht wird.

Soziales: Zuwanderung macht Mühe

Kaum ein Ressort war zum Auftakt der Legislaturperiode so sehr mit der Bewältigung der Zuwanderung beschäftigt wie das der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, Anja Stahmann. In den Jahren 2015 und 2016 mussten viele andere Aufgaben hinter der Notwendigkeit zurücktreten, die Unterbringung von tausenden Flüchtlingen in mobilen Unterkünften, Turnhallen oder Privatwohnungen zu organisieren. Die Aufgabe des grün geführten Ressorts bestand auch darin, die weitere Versorgung zu organisieren und den zugewanderten Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in die Gesellschaft zu integrieren, etwa durch die Bereitstellung von Sprachkursen. Zugleich bestand die Herausforderung darin, diesen Prozess zu moderieren, wenn zum Beispiel Sportvereine über Monate auf die Möglichkeit zur Nutzung von Sporthallen verzichten mussten, weil dort Flüchtlinge untergebracht werden mussten. Zwischenzeitlich schien dies zu misslingen, es kamen schlichtweg zu viele Menschen in die Stadt. Mittlerweile hat der Druck abgenommen, viele Flüchtlingseinrichtungen sind wieder frei, und es ist auch keine Turnhalle mehr belegt.

Wirtschaft: Viele Fragezeichen bleiben

Das größte Infrastrukturprojekt des Senats fällt in das Ressort von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD): der Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB). Doch ob der Schwerlasthafen kommt? Gerade hat das Oberverwaltungsgericht den Baustopp in zweiter Instanz bestätigt. Die Richter sehen keinen ausreichenden Bedarf für die 180-Millionen-Euro-Investition – ein Schlag gegen die vom Senat vorgelegten Gutachten. Einen Baubeginn könnte es Günthner nach in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben: Er rechnet nicht vor 2020 damit.

Probleme bereitet zudem, dass Bremen nicht genügend Gewerbeflächen für Unternehmen vorhält: Die Wirtschaftsförderung musste 2015/2016 insgesamt 34 ansiedlungswilligen Firmen absagen. Bremen musste dabei zusehen, wie Coca-Cola, Mercedes oder Siemens sich für Standorte in Niedersachsen entschieden.

Angebot ohne Nachfrage – das war dagegen das vorläufige Ergebnis für den Lloydhof. Ein neues Einkaufszentrum sollte die Innenstadt beleben. Doch für diesen Plan fand sich kein Investor. Nun ist die Zukunft des Gebäudes offen. Ein ganz unerwarteter Coup ist aber gelungen: Borgward kehrt zurück nach Bremen.

Wissenschaft und Gesundheit: Klinik-Neubau und kein Ende

Bremen hat sich vorgenommen, Karrierewege für Wissenschaftler fairer und planbarer machen. Denn die meisten Forscher an Hochschulen sind befristet beschäftigt. Der Senat nahm sich vor, dass es neben den Professuren unbefristete Stellen für Wissenschaftler geben müsse. In der Tat hat Bremen zuletzt ein neues Hochschulgesetz beschlossen, mit dem Ziel, Personalstrukturen an Hochschulen zu modernisieren. Wissenschafts- und Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) unterzeichnete einen Vertrag für faire Beschäftigung. Ob das zu besseren Jobs führt, muss sich in der Praxis erst noch zeigen. Unbefristete Jobs kosten Geld, Basis dafür ist auch, wie viel Bremen in seine Hochschulen investiert. Zuletzt wurde das Hochschulbudget seit 2015 laut Behörde um 2,6 Prozent erhöht. Unterdessen verzögert sich ein Großprojekt im Gesundheitsbereich weiter: Der Neubau des Klinikums Mitte, an dem nicht nur der Umzug des Krankenhauses, sondern auch die Entstehung eines neuen Wohnquartiers hängt. Ursprünglich sollte der Umzug 2014 stattfinden, nun ist die Jahreswende 2018/19 anvisiert. Und die Kosten explodieren: Zuletzt wurde bekannt, dass der Neubau bis zu 57 Millionen Euro teurer werden soll.

Inneres: Bürgernähe bleibt Ziel

Die Menschen in Bremen sollen sich sicherer fühlen, postulierte die Koalition 2015 eine bürgernahe Polizei als Ziel. Und sprach dabei den Polizeirevieren vor Ort und insbesondere den Kontaktpolizisten besondere Bedeutung zu. Doch es fehlt an Polizisten. Und dies, obwohl die angestrebte Personalstärke von 2540 auf 2600 erhöht wurde. Polizisten fallen nicht von den Bäumen, sie müssen ausgebildet werden, ist an dieser Stelle aus dem Innenressort zu hören. Erst ab 2019 werde sich deshalb etwas spürbar an den personellen Engpässen ändern. Eine große Polizeireform soll helfen, die Zeit bis dahin zu überbrücken. Zentralisierung lautet das Zauberwort, doch die geht an vielen Stellen zulasten der eigentlich doch hochgelobten Polizeireviere. Und da auch die Zahl der Kontaktbeamten zunächst noch weiter sinken wird, ist es um die angestrebte Bürgernähe zur Regierungshalbzeit eher schlecht bestellt. Ähnliches gilt für die zweite Großbaustelle der Innenbehörde – das Stadtamt. War 2015 noch von einem grundlegenden Konsolidierungsprozess die Rede, wurde die Mammutbehörde nach einer nicht enden wollenden Pannenserie inzwischen zerschlagen. Ob's hilft, muss sich – wie bei der Polizeireform – erst zeigen.

Finanzen: Schuldenspirale gestoppt

Die Stabilisierung der öffentlichen Finanzen ist stets als zentral für die Zukunftssicherung des kleinsten Bundeslandes bezeichnet worden, und auf diesem Gebiet hat der rot-grüne Senat tatsächlich etwas vorzuweisen. Im Herbst vergangenen Jahres wurde eine Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen vereinbart, von der Bremen ganz konkret profitiert. Der Zwei-Städte-Staat erhält ab 2020 pro Jahr von Berlin zusätzliche liquide Mittel für seinen Haushalt in Höhe von 400 Millionen Euro plus mindestens 87 Millionen Euro an strukturellen Mehreinnahmen. Dieser Teilbetrag könnte innerhalb weniger Jahre auf mehr als 100 Millionen Euro ansteigen. Der Marsch in den Schuldenstaat ist nach Jahrzehnten gestoppt. Auch dank der Konsolidierungspolitik der letzten Jahre wird Bremen ab 2020 mit dem Abtrag seiner Verbindlichkeiten beginnen können. Es bleiben allerdings große haushaltspolitische Herausforderungen. Der ungebrochene Anstieg der Sozialausgaben, die Erfordernisse im Schul- und Kita-Bau sowie die Unwägbarkeiten bei der Sanierung des städtischen Klinikverbundes werden auch künftige Finanzsenatoren zwingen, jeden Euro zweimal umzudrehen.