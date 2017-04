Polizei im Einsatz. (dpa)

In der Nacht zu Freitag haben Metalldiebe an der evangelischen Dreifaltigkeitskirche in der Vahr große Kupferplatten gestohlen. Der Küster der Evangelischen Kirchengemeinde in der Neuen Vahr, Johann Kuhn, bestätigte am Freitag eine entsprechende Mitteilung der Polizei. Dieser zufolge hat eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht einen Metalldieb festgenommen, der Kupferplatten von der Kirche abgedeckt hatte.

Zuvor hatten Zeugen die Polizei alarmiert, weil sie verdächtige Geräusche vom Kirchengrundstück an der Geschwister-Scholl-Straße gehört hatten. Noch in der Nähe des Tatorts konnte die Polizei den ersten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Gegen ihn werden nun Haftgründe geprüft. Der Mann fiel den Beamten wegen seiner schmutzigen Hände und dreckiger Kleidung auf.

Neben der Kirche entdeckten die Polizisten 18 Kupferplatten, die offenbar zum Abtransport bereit gelegt worden waren. Außerdem fanden die Beamten ein Tatwerkzeug, das beschlagnahmt wurde. Die Kupferteile hatten die Täter von einer Außenmauer der Kirche abgedeckt.

Serbisch-orthodoxe Gemeinde pachtet die Dreifaltigkeitskirche

Der Polizei zufolge war der zweite Täter geflüchtet, konnte später aber namentlich ermittelt werden. Die Polizei sucht nach ihm. Die beiden 30 und 32 Jahre alten Männer haben keinen festen Wohnsitz und sind in der Vergangenheit schon häufiger wegen Metalldiebstählen aufgefallen. Laut einer Polizeisprecherin arbeiteten sie dabei stets zusammen.

Die Pastorinnen Angela Walther (links) und Miriam Richter vor der Dreifaltigkeitskirche, an der erneut Kupflerplatten gestohlen wurden. (Archivbild). (Petra Stubbe)

Die Pastorin der Kirchengemeinde in der Neuen Vahr, Angela Walther, berichtet, dass die Kupferplatten bereits mehrfach gestohlen wurden. "In den letzten vier Jahren ist das bestimmt fünf- bis sechsmal passiert." Laut Kuhn belaufen sich die Kosten für die Anschaffung neuer Kupferplatten auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Dreifaltigkeitskirche wurde im April vergangenen Jahres entwidmet. Laut Walther ist die Zahl der Gemeindemitglieder seit Jahren rückläufig, weshalb die beiden anderen evangelischen Kirchen in der Vahr, die Christus- und die Heilig-Geist-Kirche, ausreichten. "Außerdem verändert sich auch die Bevölkerungsstruktur in der Vahr." Im vergangenen November wurde die Dreifaltigkeitskirche von einer serbisch-orthodoxen Gemeinde neu geweiht, die die Kirche seither von der Bremischen Evangelischen Kirche pachtet.