Soll sein Mandat mit geschäftlichen Interessen verquickt haben: Patrick Öztürk. (Christina Kuhaupt)

Gegen den Bürgerschaftsabgeordneten Patrick Öztürk werden neue Vorwürfe laut. Der parteilose Parlamentarier, gegen den wegen mutmaßlicher Verwicklung in den massenhaften Sozialleistungsbetrug in Bremerhaven ermittelt wird, soll im Jahr 2013 sein Abgeordnetenmandat missbraucht haben, um dem Verein „Agentur für Beschäftigung und Integration“ (ABI) Kundschaft für Nachhilfeleistungen zu verschaffen. Der frühere Leiter des Bremerhavener Lloyd-Gymnasiums, Wolfgang Englert, fühlt sich von Öztürk „getäuscht“.

Patrick Öztürk gehört neben seinem Vater Selim zu den zentralen Figuren des Betrugsskandals in der Seestadt. Zwischen 2013 und 2016 sollen ABI und ein weiterer Verein Hunderte von Migranten mit gefälschten Arbeitsverträgen ausgestattet haben, sodass die Zuwanderer zu Unrecht Gelder des Jobcenters beziehen konnten. Dieser Verdacht ist Gegenstand eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens und eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses der Bürgerschaft.

Englert schildert Begegnung mit Öztürk

Daneben soll ABI gegenüber der Kommune Nachhilfestunden für Kinder aus Hartz-IV-berechtigten Migrantenfamilien abgerechnet haben, wobei zumindest ein Teil dieser Stunden offenbar gar nicht erteilt wurde. Davon geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus.

An dieser Stelle kommt Wolfgang Englert ins Spiel. Der Pädagoge schied 2014 als Oberstudiendirektor am Lloyd-Gymnasium aus. 25 Jahre lang war er dort als Schulleiter tätig. Im Gespräch mit dem WESER-KURIER erinnert sich Englert an eine Zusammenkunft mit Öztürk, die ihm schon damals – im Jahr 2013 – recht merkwürdig vorkam, nun aber im Licht der staatsanwaltlichen Ermittlungen eine andere Qualität gewinnt.

„In unserem Sekretariat meldeten sich seinerzeit zwei Herren in Business-Anzügen, einer davon war Öztürk“, so Englert. Öztürk und sein Begleiter hätten zwar keinen Termin gehabt, aber durch ihr Auftreten deutlich gemacht, dass es sich um eine wichtige Angelegenheit handelte. „Herr Öztürk stellte sich mir als Abgeordneter der Bürgerschaft vor und überreichte mir auch eine entsprechende Visitenkarte. Mir wurde der Eindruck vermittelt, er und sein Begleiter suchten das Gespräch in offizieller Eigenschaft“, erinnert sich Wolfgang Englert.

Nutzte Öztürk seine Position als Bürgerschaftsabgeordneter aus?

Dann sei Öztürk zur Sache gekommen. Für Lloyd-Schüler aus Hartz-IV-Familien bestehe die Möglichkeit, Nachhilfestunden zu erhalten, die dann über das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung bei den kommunalen Behörden abgerechnet werden könnten. Auf die Familien kämen also keine Kosten zu. Erforderlich sei allerdings die schriftliche Bestätigung des Bedarfs durch die Schule. Die erforderlichen Formulare habe er deshalb gleich mitgebracht.

So jedenfalls schildert Englert den Verlauf des Gesprächs. Der damalige Schulleiter will Öztürks Offerte sehr reserviert aufgenommen haben. „Ich machte ihm deutlich, dass wir am Lloyd-Gymnasium über ein Tutorensystem selbst Nachhilfe organisieren und deshalb eigentlich keinen weiteren Bedarf haben. Das machte Herrn Öztürk aber nichts aus. Er sagte: ,Ich lass Ihnen die Formulare trotzdem hier', und verabschiedete sich. Später habe ich den Packen dann in den Mülleimer geschmissen.“

Öztürk unverblümter Werbe-Auftritt für die zweifelhaften Nachhilfeaktivitäten von ABI ärgern Wolfgang Englert noch heute, dreieinhalb Jahre nach der Begegnung im Schulleiterbüro des Lloyd-Gymnasiums. Öztürk habe damals offizielle Abgeordnetenfunktion und geschäftliche Interessen geschickt verquickt. Englert: „Das nenne ich eine Täuschung.“

Patrick Öztürks Rechtsanwalt Helmut Pollähne erklärte auf Anfrage des WESER-KURIER, er und sein Mandant würden zu dem Vorgang nicht Stellung nehmen.