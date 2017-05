Pfarrer Sascha Ellinghaus bei der Arbeit unter der Zirkuskuppel: Clown Henry assistiert ihm. (Roland Scheitz)

Wer an einen Zirkus denkt, der hat schnell das typische Zelt vor Augen, unter dessen runder Kuppel sich die Manege verbirgt. Für die Artisten ist dies nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern der zentrale Punkt ihres Lebens. Das zeigt sich auch am Donnerstagmorgen beim Zirkus Charles Knie, der noch bis 21. Mai in Bremen gastiert: Das neue Zirkuszelt, das seit März in Betrieb ist, wurde in einem katholischen Gottesdienst gesegnet.

„Hier geschieht, wofür ihr alle lebt“, sagt Pfarrer Sascha Ellinghaus im Gottesdienst auf der Bürgerweide. In der Manege sitzen viele Artisten, neben dem Altar rechts und links von Ellinghaus stehen einige Zirkusmitglieder in ihren Kostümen. Auch Clown Henry hat extra für den besonderen Anlass seine komplette Schminke aufgelegt.

Traditionelles Gebet der Schausteller und Zirkusleute

Für die Zeremonie spricht Ellinghaus das traditionelle Gebet der Schausteller und Zirkusleute, bevor er Zelt und Artisten mit Weihwasser segnet. Dafür besprengt er zunächst die Manege und die vier Masten – und geht dann im Kreis durch den Zuschauerraum. Für Ellinghaus sind solche Zirkuszeremonien alltäglich. „Aber nicht Routine“, wie er betont.

Ellinghaus ist seit 2002 als katholischer Zirkus- und Schaustellerseelsorger der Deutschen Bischofskonferenz tätig, zunächst neben seiner Pfarrstelle in Westfalen. Später übernahm er die Leitung. Seitdem fährt er von seinem Arbeitssitz in Bonn quer durch ganz Deutschland, um dort Schaustellern und Artisten als Pfarrer zur Seite zu stehen.

In seinem Kleinbus transportiert er alles vom Altar bis hin zur Musikanlage für die Orgelmusik. Inzwischen, sagt Ellinghaus, verbinde ihn mit vielen Artistenfamilien eine freundschaftliche Verbindung. Die Beziehung zwischen dem Pfarrer und seiner Gemeinde sei im Zirkus sehr viel enger, als das in den meisten Pfarreien der Fall sei. Denn die Menschen müssten auf ihn zukommen, sagt Ellinghaus, nicht er zu ihnen.

Kein Weg ist ihm zu weit

Wenn er eingeladen wird, dann ist ihm kein Weg zu weit: 6000 Kilometer lege er im Jahr zurück, sagt Ellinghaus. Kommunionen, Taufen, Segnungen – sein Terminplan ist voll. Diese wichtigen religiösen Meilensteine seien für Artisten und Schausteller in lokalen Kirchengemeinden kaum umzusetzen, weil sie meistens nach wenigen Wochen wieder abreisen und eine Planung in diesem kurzen Zeitraum nicht möglich sei.

Der Zirkus Charles Knie gastiert zurzeit auf der Bürgerweide – mit neuem Zelt. (Roland Scheitz)

Ellinghaus reist dann extra an, um zum Beispiel Taufgespräche zu führen und die Zeremonien vorzubereiten. Eine Zeltsegnung steht seltener auf seinem Terminplan, knapp 15 waren es bisher. Die Bedeutung dieses ungewöhnlichen Gottesdienstes betont Ellinghaus auch in seiner Predigt beim Zirkus Knie: Ein neues Zelt sei nicht nur ein Zeichen einer erfolgreichen Vergangenheit, sondern ein Schritt in die Zukunft.

Auch für Zirkusdirektor Sascha Melnjak ist die Segnung sehr wichtig, sowas gehöre einfach zur Zirkustradition. Viele der 93 Zirkusmitglieder stammen aus katholischen Ländern, für sie hat eine Segnung eine große Bedeutung, um sich in der Manege sicher zu fühlen. „Artisten sind abergläubige Menschen“, sagt er lachend. Die traditionelle Segnung sorge für ein gutes Gefühl unter den Showteilnehmern.

Das neue Zirkuszelt

Dass das Zelt schon Ende März in Einbeck zum ersten Mal aufgebaut wurde und seitdem bespielt wird, habe aber nicht für Unwohlsein gesorgt: „Wir wussten ja, dass die Segnung in Bremen kommen würde“, sagt Melnjak. Das neue Zelt hat einen Durchmesser von 38,5 Metern, und die Kuppel reicht zwölf Meter in die Höhe. Das vorherige Zelt hatte der Zirkus Charles Knie von 2008 bis 2016 bespielt. Mit 40 bis 47 Gastspielen im Jahr, schätzt Melnjak, wurde es 400 Mal auf- und abgebaut und habe so manche Hitzewelle und schwere Stürme überstanden.

Das neue Zirkuszelt soll ebenso viel durchstehen können, diese Hoffnung verbinden die Artisten auch mit der katholischen Segnung. „Nicht das Material ist wichtig, sondern ein jeder von euch“, sagt Ellinghaus in die Runde, bevor er mit ihnen ein Gebet spricht. Die Gemeinde setzt leise ein, jeder in seiner Muttersprache. Ellinghaus kennt die Menschen gut, er war schon öfter für die Seelsorge, aber auch für eine Taufe zu Besuch.

Außerdem feiert der Pfarrer regelmäßig mit den Artisten von Charles Knie einen traditionellen Weihnachtsgottesdienst. Ganz gewöhnlich sind diese Termine allerdings nicht, ein bisschen Zirkus bleibt immer. Denn während Ellinghaus im Kreis geht und das Zelt segnet, läuft Clown Henry hinter ihm her, um das Weihwasser zu halten – und wirft dabei mit einem breiten Grinsen mit Konfetti.