Eisbärin Lili soll nach Emmen in den Niederlanden ziehen. Dort wird sie ihre Schweser Lale kennenlernen. (Zoo am Meer Bremerhaven)

Ende März hatte sich Eisbärin Lili mit ihrer Mutter Valeska zerstritten. Die beiden mussten daraufhin getrennt werden. Seither überlegten die Tierpfleger im Zoo am Meer, wie es mit den beiden Eisbären-Damen weitergehen könnte.

Die eine Möglichkeit wäre gewesen, Mutter und Tochter nach der biologischen Paarungszeit wieder zusammenzubringen. Der Zoo entschied sich nun für die zweite Möglichkeit: den Auszug.

Die Bremerhavener Eisbärin Lale lebt in Emmen mit den beiden jungen Weibchen Noordje und Nela. "Bei einer ungeraden Zahl an Tieren muss, dem menschlichen Verhalten nicht unähnlich, immer einer alleine spielen", erklärt Zoodirektorin Heike Kück. Im Fall der Emmener Eisbären sei das die Eisbärin Nela aus dem Tierpark Hellabrunn in München. Der Zoo Emmen suchte daher bereits nach einem vierten Weibchen.

Der Koordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes für Eisbären schlug schließlich vor, dass Lili nach Emmen umzieht, um sie mit Nela zusammenzuführen und vielleicht auch noch mit Lale und Noordje. Diesem Vorschlag hat der Zoo am Meer jetzt zugestimmt.

Lili hatte sich mit ihrer Mutter Valeska zerstritten und wurde von ihr getrennt. (Zoo am Meer Bremerhaven)

Lili hat die Trennung von ihrer Mutter Lili mittlerweile überwunden. Die Tierpfleger gewöhnen Lili zurzeit an die Transportkiste. Dadurch könnte eine Narkose vermieden werden. "Das klappt schon fast perfekt", sagt Kück.

Wer sich noch von Lili verabschieden möchte, sollte sich beeilen: Sie wird ihre Reise nämlich schon in der Woche ab dem 8. Mai antreten. Dies wird sie in einem gekühlten LKW tun. Am Sonntag, 7. Mai, können Besucher nicht nur Lili „Tschüss“ sagen, sondern auch bei der Veranstaltung „Kids in Action“ mitmachen.

Nach Lilis Abschied bleiben Lloyd und Valeska vorerst noch getrennt, zumindest bis die Paarungszeit vorbei ist. Die Eisbären dürfen erst im nächsten Jahr wieder an Nachwuchs denken.