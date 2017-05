Eng an eng: Schon jetzt ist in vielen Bremer Kitas der Raum schon knapp, kritisieren Eltern und Erzieher. (dpa)

Protest von Eltern, massive Kritik von Erziehern: Die Kindergartengruppen in Bremen sollen vergrößert werden, die Gruppengröße soll von 20 auf 21 Kinder wachsen. Die Elternvertretung will das nicht hinnehmen. „Der Senat gibt nun sein Versagen beim Kita-Ausbau öffentlich bekannt“, sagt Andreas Seele von der Zentralelternvertretung (ZEV).

Der Elternvertreter geht noch einen Schritt weiter: „Wenn die von der Bildungsbehörde geplante Vergrößerung der Gruppen umgesetzt wird, werde ich persönlich den Bürgermeister zum Rücktritt auffordern, weil der Senat seinen Koalitionsvertrag bricht.“ Der Senat habe versprochen, die Qualität der Kinderbetreuung zu verbessern, sagt Seele.

Irgendwann sei die Belastungsgrenze erreicht

Doch das Gegenteil sei nun der Fall, die Betreuung verschlechtere sich: „Es geht nur noch um Quantität, auf Qualität in Kitas wird verzichtet.“ Die Zahl der Krankheitsfälle bei Erziehern werde ansteigen, befürchtet er: „Irgendwann ist die Belastungsgrenze erreicht.“

„Das ist eine völlige Bankrotterklärung dieses Senats“, sagt auch Grit Wetjen, Personalratsvorsitzende der Beschäftigten von Kita Bremen. „Eltern, Kinder und Kita-Beschäftigte müssen jetzt ausbaden, was die Politik versäumt hat.“ Der verschlafene Kita-Ausbau sei ein bundesweites Problem, urteilt Wetjen, aber Bremen habe den Ausbau in der Vergangenheit besonders stark verschlafen.

Bereits jetzt fehle es in Kitas an Personal und Gruppen seien zu groß, um Kinder angemessen zu fördern, so die Personalratsvorsitzende. „Schon jetzt ist Arbeit in vielen Kitas Dauerstress, und der wird jetzt noch größer.“ Die Möglichkeiten, Kinder zu fördern, würden schlechter.

Personalrat: 180 Kita-Fachkräfte fehlen noch

Dabei droht neben höherer Belastung für Kinder und Erzieher in größeren Gruppen schon jetzt das nächste Problem: Für die 35 geplanten Container-Kitas, die bis zum Sommer in Bremen entstehen sollen, ist längst noch nicht alles Personal gefunden. Von 200 zusätzlichen Stellen für pädagogisches Personal seien bislang nur 100 besetzt, sagt Wetjen.

Wenn die Pläne der Bildungssenatorin für vergrößerte Gruppen hinzukommen, würden nach Berechnungen des Personalrats für die so geschaffenen 600 Plätze etwa 80 weitere Stellen entstehen. Das heißt: Dem Personalrat zufolge fehlen bislang noch rund 180 pädagogische Fachkräfte, die zum 1. August in Bremer Kitas gebraucht werden. Und das in Zeiten, in denen alle Bundesländer zusätzliche Erzieher einstellen wollen.

Auch die Bremer Opposition übt massive Kritik: „Die Bildungssenatorin gesteht mit der geplanten flächendeckenden Qualitätsabsenkung in Kitas ihr eigenes Scheitern ein“, sagt Sandra Ahrens (CDU). „Die Versäumnisse der letzten Jahre beim Kita-Ausbau fallen diesem Senat, der sich ironischerweise vor zwei Tagen noch selbst zu seiner Halbzeitbilanz gratuliert hat, auf die Füße“, kommentiert Sofia Leonidakis (Linke).