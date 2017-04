Am Dienstag ist es so weit. Dann heißt es wieder: "Bitte nicht stören". (dpa)

Am Dienstag beginnen die schriftlichen Abiturprüfungen im Land Bremen. An den öffentlichen Schulen werden laut Bildungsressort voraussichtlich knapp 1900 junge Frauen und Männer Abitur machen, weitere werden die Hochschulreife an Privatschulen ablegen. Für den Jahrgang 2015/2016 lag die sogenannte Abiturientenquote in Bremen bei 57 Prozent und über dem Bundesdurchschnitt. Die Quote verdeutlicht den Anteil an Schulabgängern mit Studienberechtigung an den Schulabgängern eines Jahrgangs.

Seit 1992 ist diese Quote laut einer Übersicht der Kultusministerkonferenz bundesweit kontinuierlich gestiegen, auf 53 Prozent, zehn Prozentpunkte höher als 2006. Daraus ergeben sich laut Experten nicht nur Vorteile. Vor einem Jahr veröffentlichte die Konrad-Adenauer-Stiftung die Untersuchung „Ausbildungsreife & Studierfähigkeit“. Darin heißt es unter anderem: „Trotz gestiegener guter Schulabschlüsse steigt die Anzahl der jungen Menschen, die gleich zu Beginn einer Berufsqualifikation in Unternehmen oder Hörsälen mit fehlenden Grundlagenkompetenzen hinsichtliche Sprache und Mathematik zu kämpfen haben.“

Einer der Autoren der Studie ist Gerhard Wolf, Philologie-Professor an der Universität Bayreuth, der sich seit Jahren mit dem Thema befasst. Hochschulberechtigung und tatsächliche Hochschulreife seien nicht ein und dasselbe, sagt er. „Die Jugend wird nicht etwa immer dümmer“, dem widersprächen die Erkenntnisse der Intelligenzforschung. „Aber es gibt eine bestimmte Intelligenzverteilung in der Bevölkerung.“ Grob betrachtet, sei danach etwa ein Viertel ­jeder Altersgruppe an der Hochschule oder Universität „wirklich gut aufgehoben“. Ein weiterer Teil könne Defizite ausgleichen, durch überproportional großen Fleiß. „Fehlende Intelligenz kann man aber nur zu einem gewissen Grad substituieren.“

Bremer Abiturienten nicht schlechter als bayerische

Die Abiturientenquoten entsprächen ­dieser Verteilung nicht. Manche Schulab­gänger von weiterführenden Schulen seien nicht studierfähig. Sie litten selbst am meisten, wenn ihnen das nicht ehrlich und frühzeitig klar gemacht werde. Wolf lehrt in Bayern, wo Schüler in einigen Fächern ihren Bremer Altersgenossen voraus sein sollen. Stellen sich Bremer Abiturienten im Vergleich schlechter? Das verneint Professor Wolf. „An der Universität merkt man das nicht.“

2015 hatte auch die Hochschule Bremerhaven in einem Fachmagazin zu dem Thema Stellung bezogen. Die Konrektoren Gerhard Feldmeier und Peter Ritzenhoff forderten eine Art Studienführerschein, der durch die akademische Ausbildung leiten soll. Nicht allen, aber einigen Abiturienten ermangele es an den ausreichenden Fähig- und Fertigkeiten, die für das Studium nötig seien. Die Autoren berichten von „kognitiven Entwicklungsdefiziten“, es fehle an „überfachlichen Kompetenzen“, beispielsweise an Belastbarkeit, Eigenständigkeit und der Fähigkeit, das eigene Lernen zu organisieren und zu reflektieren. Die Folge: eine hohe Zahl an Studienabbrechern, an Langzeitstudenten, Studienfachwechseln sowie schlechte Abschlussnoten.

Seit der Veröffentlichung habe sich an dem Befund nichts geändert, sagt Feldmeier. „Unsere Erfahrung ist, dass vierwöchige Intensiv-Vorbereitungskurse nicht ausreichen, im Prinzip bräuchten die Betroffenen ein komplettes Einführungssemester für die Heranführung an die Studienkultur.“

Abiturienten heute deutich jünger

Man dürfe es sich bei der Beurteilung von heutigen Abiturienten nicht zu leicht machen, sagt Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium an der Uni Bremen. Die Intelligenz der Studierenden habe laut Untersuchungen eher zu- als abgenommen. „Das heißt aber nicht automatisch, dass sie sich besser ausdrücken können oder ein größeres mathematisches Verständnis haben.“ Zudem seien die Abiturienten deutlich jünger als noch vor einigen Jahren. „Bei den Erstsemestern, die nicht ganz 18 Jahre alt sind, wenn sie an die Universität kommen, gibt es eine große Streuung, wie erwachsen sie sind.“ Auch diese Form der Reife habe Auswirkungen auf die Studierfähigkeit.

Auch der Bremer Philologenverband kritisiert die Entwicklung: Das deutsche Bildungssystem werde als „Instrument für soziale Gerechtigkeit“ eingesetzt, so der Vorsitzende Peer Sieveking. Leistungskriterien würden gesenkt, um dem Ideal der Chancengleichheit gerecht zu werden. Das erweise sich aber als trügerisch; Studien zeigten, dass Arbeiterkinder in der Universitätslaufbahn oft wieder hinter ihren Mitstudenten zurückfielen.