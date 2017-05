Schlange stehen für die Söhne Mannheims: Die Fans vor der Konzerthalle Pier 2. (Frank Thomas Koch)

Bereits zwei Stunden vor dem Einlass warteten die Fans geduldig vor der Halle. Die überwiegende Mehrheit kann die Aufregung um die Söhne Mannheims nicht verstehen. Xavier Naidoo sei Opfer einer medialen Hetzjagd, beklagte eine junge Frau, die seit Jahren seine Konzerte besucht. Wer den Sänger kenne, der wisse, dass er mit Rechtsradikalen nichts am Hut habe.

Naidoo und seine Band Söhne Mannheims waren wegen des Lieds "Marionetten" in die Kritik geraten. Unter anderem hatte Radio Bremen seine Zusammenarbeit mit der Gruppe gekündigt. Der Bürgermeister von Mannheim bestellte den Sänger und seine Band zu einem Krisengespräch ein. Am Sonnabend machten die Söhne Mannheims auf ihrer aktuellen Tour Halt im Bremer Pier 2.

Die Fans stehen zu der Band

In der Kommentarspalten der sozialen Netzwerke überwiegt der Zuspruch für die Söhne Mannheims. Das Konzert im Pier 2 war lange ausverkauft. Es sei gut und richtig, dass Naidoo die Politiker in seinem Lied kritisiere, sagte ein Fan aus Bremerhaven draußen vor der Halle. "Jeder hat das Recht, seine Meinung offen zu sagen. Und wenn ein Musiker sich mit einem Song an der Politik stößt, ist das eine gute Sache." Andere Fans vermuteten hinter dem Song eine geschickte Marketing-Strategie.

Proteste gegen das Konzert kam von einer Delegation der Satirepartei "Die Partei". Die Parteimitglieder positionierten sich mit Aluhüten vor dem Pier 2 gegen Naidoo und seinen Skandalsong. Mit ihren Kopfbedeckungen wollten sie sich gegen Verschwörungstheorien schützen. Dazu hatten sie Marschmusik mitgebracht, "damit sich die Reichsbürger in der Schlange wohl fühlen".

Konzert wohl ohne "Marionetten"

Die Band hatte schon im Vorfeld bekanntgegeben, den umstrittenen Song "Marionetten" auf der gesamten Tour „aus musikalischen Motiven“ nicht zu spielen. Kritiker hatten bemängelt, das Werk befeuere Verschwörungstheorien und nehme Bezug auf Theorien der sogenannten Reichsbürger und von Rechtspopulisten. In dem Song werden beispielsweise "Volksvertreter" als "Volks-in-die-Fresse-Treter" bezeichnet, die wie Marionetten von "dunklen Mächten" gesteuert würden.