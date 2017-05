Der Findorff-Tunnel ist wegen eines Wasserrohrbruchs für den Verkehr gesperrt. (Christian Butt)

Weil in der Nacht ein Rohr gebrochen war, stand der Tunnel in Findorff komplett unter Wasser. Wie der Stromversorger swb am Nachmittag mitteilt, gibt es seit etwa 15.15 Uhr wieder Entwarnung: Der Tunnel ist wieder frei. Auch die Buslinie 25 fährt laut Bremer Staßenbahn AG wieder ihre übliche Strecke, die Umleitung ist aufgehoben.

Das Wasser war in der Nacht von der höher gelegenen Friedrich-Rauers-Straße in den Tunnel gelaufen. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Wegen des zeitweise hüfthohen Wasserstandes konnte der Tunnel nicht befahren werden. Er blieb komplett gesperrt. Zudem ist auch die Friedrich-Rauers-Straße zwischen Kaufmannsmühlenkamp und Nordwestknoten von dem Wasserausbruch betroffen.