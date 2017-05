Die Popgruppe Söhne Mannheims und ihr Sänger Xavier Naidoo sind wegen ihres Songs "Marionetten" massiv in der Kritik. (Uwe Anspach, dpa)

Die Debatte über das Lied „Marionetten“ von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims reißt nicht ab. Nun kritisieren auch mehrere Bundespolitiker die Band, darunter die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann, die den Song in der „Bild“ als „übelst polemisch und unterirdisch verallgemeinernd“ bezeichnete. Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) warf Xavier Naidoo „plumpen und gewaltverherrlichenden Pegida-Sprech“ vor. Hohe Wellen hatte zuvor auch geschlagen, dass Radio Bremen Konzerte mit Naidoo nicht mehr präsentieren will. Die FAZ ordnete den Song als „Reichsbürger-Hymne“ ein, der Satiriker Jan Böhmermann parodierte das Stück.

Es ist nicht das erste Mal, das insbesondere Sänger Xavier Naidoo für Skandale sorgt: 2014 trat er in Berlin bei einer Kundgebung von Reichsbürgern auf. Bei der laufenden Tour will die Band das umstrittene Lied nicht singen – diese Entscheidung habe aber rein musikalische Gründe, betonen die Musiker. Am Sonnabend ist ein Konzert der Söhne Mannheims in Bremen im Pier 2 geplant.

Der WESER-KURIER hat mit dem Wissenschaftler Roland Imhoff über den Songtext gesprochen. Der Sozialpsychologe Imhoff von der Gutenberg-Universität in Mainz forscht zu Verschwörungstheorien. Er sagt: „Der Song ist insgesamt ein idealtypisches Muster einer Verschwörungstheorie.“

"Marionettenspieler" gilt als antisemitisches Bild

Im Stück, das an Politiker gerichtet ist, heißt es:

Wie lange wollt ihr noch Marionetten sein? / Seht ihr nicht? Ihr seid nur Steigbügelhalter / Merkt ihr nicht? Ihr steht bald ganz allein / Für eure Puppenspieler seid ihr nur Sachverwalter

Roland Imhoff ist Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Er forscht zu Verschwörungstheorien, Stereotypen und Vorurteilen. (SEBASTIAN KNOTH FOTOGRAFIE und Sara Sundermann, Johannes Gutenberg Universität Mainz)

„Typisch für Verschwörungstheorien ist, dass behauptet wird, es gebe eine vordergründige Wirklichkeit, die aber nur dazu dient, zu verschleiern, dass hinter den Kulissen in Wirklichkeit Ungeheuerliches geschieht“, sagt Roland Imhoff. Typisch sei auch, dass die Theorie unspezifisch gehalten sei und dadurch schwer zu widerlegen. „Dunkle Mächte agieren im Hintergrund und ziehen die Fäden, so wie hier die Puppenspieler.“

Wer die Puppenspieler sind, werde meist nicht gesagt: „Empirisch lässt sich aber beobachten, dass bei Verschwörungstheorien besonders häufig die Juden als die bösen Mächte im Hintergrund genannt werden“, sagt Imhoff. Der „Marionettenspieler“, der die Politik zu seinem Vorteil manipuliert, gilt als gängiges antisemitisches Bild.

Androhung von Gewalt

An Volksvertreter gerichtet, heißt es im Song:

Teile eures Volkes nennt man schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter / Alles wird vergeben, wenn ihr einsichtig seid / Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid

Diese Passage wird von vielen als Drohung gegen Politiker verstanden. Auch an anderer Stelle wird Gewalt angedroht:

Als Volks-in-die-Fresse-Treter stoßt ihr an eure Grenzen / Und etwas namens Pizzagate steht auch noch auf der Rechnung / Und bei näherer Betrachtung steigert sich doch das Entsetzen / Wenn ich so ein’n in die Finger krieg’, dann reiß’ ich ihn in Fetzen

Was bedeutet Pizzagate? Im Wahlkampf vor der Wahl des US-Präsidenten Donald Trump kursierte eine Verschwörungstheorie, wonach seine Gegenkandidatin Hillary Clinton und ihr Kampagnenchef John Podesta einem Kinderpornoring vorstehen sollen – als Zentrale diene ihnen ein Pizzarestaurant in Washington. Nachdem sich diese These unter dem Hashtag „Pizzagate“ im Netz verbreitete, kam es sogar zu einem Angriff auf die Pizzeria: Im Dezember vergangenen Jahres drang ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann dort ein, um die angeblich dort festgehaltenen und missbrauchten Kinder zu befreien.

Moralisierung über Kindesmissbrauch

„Xavier Naidoo versucht – ähnlich wie viele rechtsextreme Gruppen – über so etwas wie Kindesmissbrauch zu moralisieren“, sagt Roland Imhoff. „Kinder sind ein Sinnbild für maximale Unschuld. Wenn Kinder missbraucht werden, ist das das Schlimmste. Wer sich dagegen wendet, kann leicht markieren, dass er auf der richtigen Seite ist. Typisch für rechte Äußerungen ist, dass über die Ablehnung von Kindesmissbrauch und die eigene moralische Erhöhung auch Gewaltfantasien gegen Pädophile legitimiert werden“, so der Sozialpsychologe.

Können Verschwörungstheorien wie die im Song der Söhne Mannheims eine Gefahr darstellen? Imhoff bezweifelt, dass ein Lied Menschen dazu bringt, solche Theorien zu glauben. Aber er sagt klar: „Eine Verschwörungstheorie wie die im Stück steht einer demokratischen Willensbildung diametral entgegen – wenn ich glaube, dass die Strippenzieher im Hintergrund ohnehin dieselben bleiben, egal, wie die Wahl ausgeht, wird die Idee der Demokratie absurd.“

Oft würden Menschen an Verschwörungstheorien glauben, die das Gefühl hätten, wenig Kontrolle zu haben, sagt der Sozialpsychologe. „Wir finden das oft in Zusammenhang mit Langzeitarbeitslosigkeit und befristeten Jobs. Studien zeigen, dass ein Gefühl von Ohnmacht unmittelbar dazu führt, dass Menschen eher bereit sind, Verschwörungstheorien zu glauben.“