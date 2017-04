Der erste Sprung ist nicht mehr weit weg: Die Freibadsaison in Weyhe naht. (Björn Hake)

Noch wird in Bremens Freibädern geputzt und renoviert. Handwerker erneuern Dichtungen, Duschen und Fliesen, Gärtner bringen die Grünanlagen auf Vordermann und bepflanzen die Beete. Viel Zeit bleibt ihnen nicht mehr: Am Montag, 1. Mai, startet Bremen mit einem Fest im Stadionbad in die Freibadsaison. Anlässlich des 75. Jubiläums der Bädergesellschaft kostet der Eintritt für alle Besucher an diesem Tag nur 75 Cent. Das Stadionbad hat zum Anbaden am Tag der Arbeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Horner Bad, das Freibad Blumenthal sowie die Freibadbereiche des Freizeitbads Vegesack, des Westbads und des Schloßparkbads werden – je nach Wetterlage – ab dem 15. Mai nachziehen. Spätestens im Juni können Besucher dann in allen Bremer Bädern wieder unter freiem Himmel schwimmen.

Alles sauber? Martin Salzwedel putzt im Stadionbad schon mal den Sprungturm. (Christina Kuhaupt)

Für Berufstätige hat das Stadionbad in diesem Jahr während der Hauptsaison ab dem 12. Juni einen Tag in der Woche länger geöffnet: Immer mittwochs können die Besucher bis 20.45 Uhr im Wasser bleiben. Bei besonders hochsommerlichen Temperaturen dürfen auch die übrigen Freibäder ihre Schwimmzeiten unter der Woche bis 21 Uhr verlängern. Die Kassen schließen dann um 20.30 Uhr.

Vom Sommerfest bis zur Poolnudel-Staffel: Das Unternehmen Bremer Bäder plant auch in diesem Jahr während der Freibadsaison wieder zahlreiche Open-Air-Veranstaltungen. Neben der Saisoneröffnung am 1. Mai im Stadionbad, wird am 17. Juni die Wiedereröffnung des Freibadbereiches im Freizeitbad Vegesack gefeiert. Am 23. Juni können sich Besucher beim Poolnudel-Staffelschwimmen im Schloßparkbad messen. Am 1. Juli ist ein großes Sommerfest im Freibad Blumenthal geplant. Mit einer Abschlussparty im Horner Bad wird dann die diesjährige Freibadsaison zu Ende gehen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zum Angebot der Bremer Bäder gibt es im Internet unter www.bremer-baeder.de und im Bremer Bäder-Shop bei Karstadt Sports.