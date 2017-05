Wenn es nach Innensenator Mäurer geht, sollen "Reichsbürgern" auch die Führerscheine entzogen werden können. (dpa)

Das hat der Senator am Donnerstag in der Fragestunde der Bürgerschaft angekündigt. SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe hatte sich erkundigt, ob man bei „Reichsbürgern“ am Steuer, die bei Verkehrskontrollen querulantisch auftreten, möglicherweise den Führerschein entziehen könne. Bremen hat Mäurer zufolge bereits sechs Personen aus dem Umfeld der „Reichsbürger“ identifiziert, denen man einen Kleinwaffenschein entziehen will. Tschöpe fragte nun nach: „Wenn ich negiere, dass es diesen Staat überhaupt gibt, kann ich dann ernsthaft eine Fahrerlaubnis dieses Staates haben?“, fragte Tschöpe.

Massive "Reichsbürger"-Szene

„Wir haben in Bremen eine massive „Reichsbürger“-Szene, wir haben 47 Personen identifiziert und 22 davon als gefährlich eingestuft“, sagte Mäurer. Zuletzt habe es in Bremen zwei Fälle gegeben, bei denen „Reichsbürger“ bei Verkehrskontrollen nicht kooperativ gewesen seien. „Wir werden prüfen, ob wir die rechtlichen Möglichkeiten haben, hier die Eignung für das Führen eines Fahrzeuges abzuerkennen“, sagte Mäurer.

Ein weiteres Thema der Fragestunde war, ob die Baubehörde Bundesprogramme ausschöpft. Jens Eckhoff (CDU) erkundigte sich, ob Bremen sich um Mittel aus dem Städtebauförderprogramm „Zukunft Stadtgrün“ beworben habe und ob dadurch der Abriss von Kaisen-Häusern finanziert werden könnte. Kaputte Kaisen-Häuser auf Parzellen sind schon lange ein Ärgernis für Kleingartenvereine. Weil das Bauressort nicht genug Personal habe, könne man sich nicht für jedes Bundesprogramm mit einem aufwendigen Antrag bewerben, sagte Bau­senator Joachim Lohse (Grüne). Er teile aber Eckhoffs Einschätzung, dass es Bremens Ziel sein sollte, die Mittel aus solchen Bundesprogrammen auszuschöpfen.