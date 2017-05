Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass auch Mitglieder rivalisierender Motorradclubs das Grillfest aufsuchen, war sie mit starken Kräften vor Ort, darunter auch Spezialeinsatzkräfte. Auf den Zufahrten zu der Anlage standen Zivilwagen quer auf der Straße. Die meisten Fahrzeuge Unbeteiligter konnten passieren, Zeugen zufolge sollen einige Fahrzeuge aber kontrolliert worden sein. Auch in den umliegenden Straßen waren Polizeibeamte in Zivil unterwegs und schauten nach möglichen Störern.

Nachdem es nach den Auseinandersetzungen vergangener Jahre zwischen Rockern der Hell's Angels und Mongols und den resultierenden Vereinsverboten in der Stadt zuletzt ruhig geblieben war, deutet sich seit Monaten an, dass Motorradclubs in Bremen wieder aktiver werden könnten.