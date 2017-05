Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Brand bei Fliesenhersteller Großeinsatz der Feuerwehr in Bremen-Grohn

Ein Container in einer Fabrik ist am Mittwochabend in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff auf das Dach über und löste einen Einsatz mit 25 Fahrzeugen aus.