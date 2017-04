Die Sprecher Bremer Freiwilliger finden, ein solches Ticket wäre eine wichtige Geste der Anerkennung dieses Engagements. (FR)

Das Freiwilligenticket soll sich in puncto Kosten und Reichweite am Semesterticket orientieren, teilen die Grünen mit, die einen entsprechenden Bürgerschaftsantrag auf den Weg gebracht haben. Das Ticket ist für die rund 700 Jugendlichen gedacht, die in Bremen ein freiwilliges soziales, ökologisches, politisches oder auch kulturelles Jahr machen.

Sie müssen von ihrer geringen Aufwandsentschädigung einen erheblichen Teil für die Fahrtkosten im öffentlichen Nahverkehr verwenden, argumentiert die Fraktion. Die Freiwilligen könnten lediglich das Schüler-Monatsticket erwerben, das mit 46,50 Euro pro Monat deutlich teurer sei als das angedachte Freiwilligenticket. Wer sich für die Gesellschaft engagiert, so der verkehrspolitische Sprecher Ralph Saxe, habe dafür Anerkennung verdient.

Vergünstigung für engagierte Jugendliche

„Das freiwillige Engagement macht unsere Gesellschaft stark. Wer sich als Jugendlicher in einem Freiwilligendienst engagiert, erhält dafür nur eine geringe Aufwandsentschädigung. Davon noch einen Großteil für die Fahrtkosten ausgeben zu müssen, kann nicht richtig sein. Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr für diese engagierten Jugendlichen deshalb mit einem Freiwilligenticket deutlich vergünstigen.“

Dieselbe Forderung stellen die Sprecher Bremer Freiwilliger. „Wir fordern ein Freiwilligenticket für alle Bremer Freiwilligendienstleistenden. Ein solches Ticket wäre eine wichtige Geste der Anerkennung dieses Engagements“, heißt es in einer Erklärung. In Hessen gebe es bereits ein Freiwilligenticket für den öffentlichen Personennahverkehr für einen Euro pro Tag.

Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sei für die jungen Menschen mit hohen Kosten verbunden. Wer von außerhalb komme, sei teilweise gezwungen, 20 bis 30 Prozent seines bereits geringen Verdienstes in Fahrtkosten zu investieren. (xkw)