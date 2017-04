Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. (dpa)

Ein Unbekannter hat einen alten Grabstein auf dem jüdischen Friedhof in Hastedt mit einem Hakenkreuz verunstaltet. Die Tat geschah vermutlich am vergangenen Wochenende, entdeckt wurde der Schaden am Montag. Die Polizei nimmt den Vorfall nach eigenen Angaben sehr ernst und ermittelt wegen Störung der Totenruhe und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Die Jüdische Gemeinde zeigte sich bestürzt. Die Tat sei eine besondere Zumutung, weil sie im Umfeld des jüdischen Gedenktags für die Ermordeten des Holocausts (Jom Ha Schoah) begangen wurde. Man werde den Schaden auf der Oberfläche des Steins nun umgehend beseitigen. Laut Polizei ist aber noch unklar, auf welche Weise das Symbol auf die Oberfläche gebracht wurde.

Sowohl die Polizei als auch die Gemeinde betonen, dass derartige Verunstaltungen nur selten vorkommen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer Beobachtungen auf der Anlage in der Deichbruchstraße gemacht hat, meldet sich unter 362 38 88.