(FR)

Auf dem Weg von ihrem Parkplatz in der Julius-Leber-Straße nach Hause, stieß ein Unbekannter die Frau um und entriß ihr die Handtasche, teil die Polizei mit. Der Mann konnte mit seiner Beute zu Fuß in Richtung des Carl-Goerdeler-Parks flüchten. Die 68 Jahre alte Frau zog sich bei dem Sturz glücklicherweise nur leichte Schürfwunden an Händen und Knien zu.

Der Räuber erbeutete eine schwarze Stofftasche mit orangefarbenem Innenfutter der Marke "Vicini". Darin befand sich ein Portemonnaie mit persönlichen Dokumenten, Kreditkarten und etwas Bargeld.

Der Täter soll etwa 18 Jahre alt und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß sein. Er habe eine schmale Statur und "eine auffallend dunkle Hautfarbe", so die Polizei weiter. Insgesamt sei der Täter dunkel gekleidet gewesen. Nur eine helle ballonartige Mütze habe sich abgesetzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362 38 88 entgegen. (wk)