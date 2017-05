Bremens Leitender Oberstaatsanwalt Janhenning Kuhn (l.) und Frank Passade, Pressesprecher der Anklagebehörde. (Frank Thomas Koch)

Die Staatsanwaltschaft Bremen will künftig Fällen von gefährlicher Körperverletzung konzentrierter nachgehen. Ab 1. Juli soll vier Amtsanwälten und zwei Jugendstaatsanwälten der Behörde mehr Zeit eingeräumt werden, um dieser Art von Fällen nachzugehen. „Wir wollen eine bessere qualitative Bearbeitung erreichen“, erklärte hierzu der Leitende Oberstaatsanwalt Janhenning Kuhn am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz, auf der die Jahresstatistik 2016 der Bremer Staatsanwaltschaft vorgestellt wurde.

Hintergrund der Umstrukturierung sei die Beobachtung, dass die Täter bei diesen Delikten immer gefährlicher vorgingen, erläuterte der Behördenleiter – der Einsatz von Messern und anderen Waffen, gezielte Tritte gegen den Kopf oder die gemeinschaftliche Tat mehrerer Beteiligter... „Wir rücken damit häufig sehr eng an versuchte Tötungsdelikte heran.“

Trotzdem fielen die gefährlichen Körperverletzungen bislang in den Aufgabenbereich von Amtsanwälten, die innerhalb der Staatsanwaltschaft für standardisierte Fällen zuständig sind. Darunter werden vergleichsweise einfach zu behandelnde Verfahren verstanden, die schnell und in großer Zahl zu erledigen sind. Dabei bestünde stets die Gefahr, dass wegen des großen Erledigungsdrucks, der auf den Kollegen laste, nicht alle Ermittlungen so ausführlich wie eigentlich notwendig geführt würden, so Kuhn.

Damit aber werde man der Bedeutung der gefährlichen Körperverletzungen nicht gerecht. „Wir müssen diesen Verfahren mehr Aufmerksamkeit widmen und den Kollegen dafür mehr Luft geben“, erklärte Kuhn. Deshalb werde man sich, seines Wissens als erste Staatsanwaltschaft in Deutschland, in diesem Bereich künftig spezialisieren.