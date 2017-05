Gül und Erol Birinci können aufatmen: Ihr Sohn darf doch eine Schule in Mahndorf besuchen. (Petra Stubbe)

Kurze Beine, kurze Wege: In der Sitzung des Beirats Hemelingen war dieser Leitspruch für die Wege von Grundschulkindern häufig zu hören, denn über die Grundschulversorgung im Stadtteil wurde ausführlich diskutiert. Der Anlass war – wie berichtet – die Zuweisung eines Mahndorfer Jungen zur Schule in der Parsevalstraße, was mit einem Schulweg von knapp sieben Kilometern verbunden war.

Genau am Tag der Beiratssitzung kam für die Familie jedoch die erlösende Nachricht: Ihr Junge, der zuvor auf der Warteliste stand, ist auf einen Schulplatz in Mahndorf gerutscht. Damit ist das eingetreten, was in der vergangenen Woche aus der Pressestelle der Senatorin für Bildung zu hören war, nämlich, dass es noch viel Bewegung bei den Anmeldungen gebe.

Bis zum ersten Schultag

In dieses Horn stieß auch Petra Köster-Gießmann von der Bildungsbehörde, die vom Beirat Hemelingen eingeladen worden und zur Sitzung gekommen war. „Es gibt einen Stichtag für den Versand der Schulplatzbescheide, danach kann noch viel passieren.“ Selbst bis zum ersten Schultag könne sich noch immer etwas tun. In Mahndorf sei es so gewesen, dass die Zahl der Anmeldungen die Zahl der Plätze überstiegen habe. Dann greife das Losverfahren. „Ein Verfahren, das nicht wir uns ausgedacht haben, sondern in letzter Instanz durch die Bildungsdeputation entschieden wurde.“ In der Regel bekämen alle Kinder, die durch das Losverfahren auf einer Warteliste landen, ihren Wunschplatz im Planbezirk. Zum einen würden Kinder mit speziellen Förder- und Entwicklungsbedarf erst nach den Anmeldungen zugewiesen, zum anderen seien noch nicht alle Rückstellungsanträge bearbeitet worden. „Und dann gibt es noch Bewegung durch Umzüge.“

Für Erol Berinci, dessen Sohn nun den begehrten Platz über das Losverfahren und die Warteliste bekommen hat, wäre eine offenere Kommunikation wünschenswert gewesen. „Wir wurden überall abgewiesen, hatten keinerlei Hoffnungsschimmer. Wenn alle Türen zugemacht werden, ist das sehr deprimierend. So wie Sie das jetzt hier beschrieben haben, diese Hoffnung hat uns keiner gemacht“, sagte er zu Petra Köster-Gießmann.

Für Christa Komar (Grüne) stellte sich die grundsätzliche Frage, wie man Kindern bei diesem Losverfahren einen solchen Schulweg zumuten könne. Köster-Gießmann verwies darauf, dass dies mit dem derzeit geltenden Losverfahren passieren könne, wenn die Schulen im selben Planbezirk entsprechend weit auseinander lägen. „Der Wartelistenplatz an der Wunschschule bleibt aber bei einer Zuweisung an eine andere Schule erhalten.“ Tatsächlich gab es vormals ein anderes Verfahren. „Da hat man innerhalb der Region geguckt und tatsächlich auf Basis der Entfernung entschieden.“ Dieses Verfahren sei von der Politik zugunsten des Losverfahrens verworfen worden.

Losverfahren auf den Prüfstand

Gerhard Scherer (CDU) meinte, dass das Losverfahren auf den Prüfstand muss: „Das wird nächstes Jahr wieder Thema sein, so etwas kann nicht sein und da muss man sich grundlegend Gedanken machen.“ Ein Gedanke, den auch Christa Komar aufgriff. Sie sprach vom „Schwachsinn“ des Losverfahrens.

Beiratssprecher Uwe Jahn (SPD) ergänzte: „Erst mal vielen Dank, dass Sie hier sind und die Prügel einstecken, obwohl Sie es nur umsetzen müssen. Ich denke, wir müssen das Thema über die Fraktionen und Bildungspolitiker in die Bürgerschaft tragen.“ Er gehe davon aus, dass die umsetzende Behörde ihr Bestes mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln probiert.

Der Beirat Hemelingen fasste keinen Beschluss in der Sitzung, verabredete aber, das Thema noch einmal im Bildungsausschuss aufzugreifen.