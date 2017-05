Die betroffenen Studenten haben nun zwei Möglichkeiten: Entweder sie schreiben eine Ersatzarbeit oder sie akzeptieren die Durchschnittsnote aus den vorhandenen Klausuren. (dpa)

Ein Albtraum für jeden Prüfungskandidaten beschäftigt nun die Bremische Bürgerschaft: Die CDU-Fraktion will wissen, wie verhindert werden soll, dass erneut ein Teil der Klausuren für das 1. Juristische Staatsexamen auf dem Postweg verschwindet. Unter der Überschrift „Wo sind die 36 Zivilrechtsklausuren geblieben?“ hat die Fraktion eine Anfrage für die Fragestunde diesen Dienstag im Landtag gestellt.

Zweimal pro Jahr können Jura-Studenten in Bremen den staatlichen Teil des 1. Juristischen Staatsexamens ablegen. Immer im Februar und August müssen die Kandidaten dafür jeweils sechs schriftliche Klausuren verfassen – drei im Zivilrecht, zwei im Öffentlichen Recht und eine im Strafrecht. Sämtliche Arbeiten werden von jeweils zwei Korrektoren bewertet, einer der Prüfer kommt aus der Praxis – häufig sind Richter im Einsatz –, der andere aus der Wissenschaft.

Deshalb müssen die Korrektoren die Arbeiten austauschen. Und genau dabei sind 36 Zivilrechtsklausuren aus dem Februar-Termin verschwunden, bisher spurlos. Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Bremer Universität hatte die Arbeiten eingetütet und der Post übergeben, wie aus der Antwort des Senats hervorgeht. Adressat war ein Prüfer, der dem Vernehmen nach in Süddeutschland lebt. Hintergrund: Die Zeit der Korrektur fiel in die Semesterferien. Und in dieser Zeit sind die Hochschullehrer nicht durchgängig an der Uni präsent. Wo das Päckchen abhandengekommen ist und wie das geschehen konnte, hat sich bislang trotz Nachforschungen bei dem Postdienstleister nicht klären lassen.

Senat: Postversand unumgänglich

Für die betroffenen Studenten hat das Justizprüfungsamt zwei Alternativen angeboten: Sie können entweder die Durchschnittsnote aus den noch vorhandenen fünf Klausuren akzeptieren oder für die verschwundene Zivilrechtsklausur eine Ersatzarbeit schreiben. Welche Durchschnittsnote sich aus den verbliebenen fünf Klausuren ergab, wurde ihnen aber nicht mitgeteilt. Aus der Senatsantwort ergibt sich: Nur neun Studenten haben sich dafür entschieden, dass ihnen der Durchschnitt aus den vorhandenen fünf Klausuren reicht. Die übrigen 27 schreiben stattdessen die Ersatzklausur, so die Einschätzung des Senats.

Die Prüfungsarbeiten würden möglichst persönlich von einem Korrektor an den anderen übergeben, heißt es in der Senatsantwort weiter. Das sei jedoch nicht in allen Fällen möglich, da auch Professoren korrigieren, die bereits in Pension sind oder im Forschungssemester und deshalb nicht durchgängig an der Universität. Ähnliches gelte für die Semesterferien. Um die Zeitvorgaben einhalten zu können, die für die Korrekturen gelten, sei es daher unumgänglich, auch den Postweg zu nutzen.

Universität und Justizprüfungsamt, das beim Bremer Oberlandesgericht angesiedelt ist, seien derzeit dabei, den Postversand zu überprüfen und zu bewerten. Solange dieser Prozess laufe, werde der betroffene Dienstleister – nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich um DHL – nicht mit dem Versand von Prüfungsarbeiten beauftragt.