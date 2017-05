Ein Mehrweg-Kaffeebecher. (dpa)

Das Studentenwerk in Bremen will weniger Einwegbecher-Müll und verlangt deshalb ab Montag mehr Geld für Heißgetränke, die in solchen Bechern gekauft werden. Der Aufschlag beträgt 20 Cent, wie das Werk mitteilte. Getränke in Mehrwegtassen oder Thermobechern blieben preislich unverändert. Zudem würden künftig Bio-Milch aus regionaler Produktion und fair gehandelter Bio-Kaffee verwendet.