Heute ist der Ort ein katholisches Wallfahrtszentrum. Zwei der Kinder, die kurz nach der überlieferten Marienvision gestorben waren, hatte der Papst am Sonnabend heiliggesprochen.

In Bremen wurde das Fest zum 30. Mal gefeiert, indem unter anderem eine geschmückte Maria durch Walle getragen wurde. Die Prozession endete mit einer Messe in der St. Marien-Kirche, an der unter anderem der frühere Osnabrücker Weihbischof Theodor Kettmann teilgenommen hat. Die Fátima-Prozession war nach anfänglichen Widerständen innerhalb der katholischen Gemeinde in Bremen erstmals 1987 gefeiert worden. In den Anfangsjahren liefen die Gläubigen durch Gröpelingen, seit 2012 findet der Umzug in Walle statt. (jör)