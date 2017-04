Besuch im Pressehaus. Beim Zukunftstag konnten Kinder und Jugendliche hinter die Kulissen von Verlag und Redaktion gucken. (Christina Kuhaupt)

Ben Möller geht noch zur Schule. Am Donnerstag aber nicht, denn da war schulfrei, und aus Ben wurde ein Fußball-Reporter, der Werder Bremens Trainer Alexander Nouri mit Fragen löcherte. Eigentlich steht Ben, der mit vollem Namen Ben Möller heißt und elf Jahre alt ist, auf Eintracht Frankfurt. Machte aber nichts, denn wer ein guter Journalist ist, weiß Privates vom Beruflichen zu trennen.

Bens Begegnung mit Nouri kam im Rahmen des Zukunftstags zustande, der Kinder und Jugendlichen aus der Region die Gelegenheit verschaffte, hinter die Kulissen von Unternehmen zu gucken und das Arbeitsleben der Erwachsenen kennen zu lernen. Kaum ein Betrieb, der am Donnerstag kinderlos blieb. Sogar der Bürgermeister bekam Besuch von einer Horde junger Fragensteller.

50 Schülerinnen und Schüler zu Gast

Im Pressehaus des WESER-KURIER waren knapp 50 Schülerinnen und Schüler zu Gast. Sie ließen sich die Abläufe in Verlag und Redaktion erklären, besuchten das Druckhaus in Woltmershausen und schlüpften schließlich auch selbst in die Rolle von Journalisten. Ben Möller und sechs weitere Nachwuchsjournalisten hatten dabei die Gelegenheit, ins Weserstadion zu fahren und an der Spieltagspressekonferenz von Werder Bremen teilzunehmen.

Was läuft bei Werder? Bei der Pressekonferenz gibt es Infos. (Frank Thomas Koch)

Sie konnten zusehen, wie Werder-Trainer Nouri, Sportchef Frank Baumann und Abwehrspieler Lamine Sané irgendwo im Bauch des verwinkelten Baus Auskunft über den Zustand der Mannschaft gaben. Es ging um grippale Infekte und Transferverhandlungen und um den Druck, den es macht, die Saison als Europapokal-Teilnehmer beenden zu können.

Der 13-jährige Ben Bukes fand das spannend. Er wisse jetzt, wie es den Spielern geht und habe nun auch ein Gefühl dafür, ob der Ex-Bremer und Jetzt-Leipziger Davie Selke ab Sommer wieder für Werder spielen wird: „Vorher war ich mir sicherer, aber ich glaube trotzdem: Er kommt!“

Interview mit Alexander Nouri

Nach der Pressekonferenz fanden sich Ben und Ben und die anderen plötzlich auf der Trainerbank im Innenraum des Stadions wieder, zum Interview mit Nouri. Der kam etwas zu spät, sammelte aber dennoch – smart, wie er ist – von Anfang an Pluspunkte: „Hi, ich bin Alex!“, sagte der Cheftrainer und schüttelte jedem die Hand. Die jungen Gäste hatten, wie es sich für gute Journalisten gehört, ein paar Fragen vorbereitet. Jeder kam dran, es gab keine Tabus.

Selfie mit Alex: Ben Bukes schießt ein Erinnerungsfoto. (Frank Thomas Koch)

So erfuhren die Reporter, dass Nouri zu Hause eine französische Bulldogge hat, die nicht ganz stubenrein ist, dass er immer schon Fußballprofi werden wollte und – so lässt sich seine Antwort wohl übersetzen – einen Teufel tun würde, einen seiner Profis zu seinem Lieblingsspieler zu erklären. Zum Abschluss war dann Fototermin. Alle mit Nouri, und Nouri mit jedem einzeln, ein Selfie für jeden – da durften die Besucher dann auch mal wieder Kind sein und nicht mehr Reporter, so soll es ja auch sein.

„Ich fand ihn gut“, sagte der zehnjährige Linus Kastenschmidt: „Er ist nett, emotional und gelassen – das passt schon.“ Dann war Schluss. Die richtigen Reporter stiegen aufs Fahrrad und fuhren in die Redaktionen. Der Nachwuchs stieg ins Taxi und hatte Feierabend. War ja auch ganz schön viel für einen Arbeitstag.