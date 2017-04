Besiegelten den Kindergarten-Bau in Tenever mir ihrer Unterschrift: Staatsrat Frank Pietrzok und Dr. Klaus Hübotter. (Christina Kuhaupt)

Mit Klebezettelchen waren sie markiert, die entscheidenden Stellen im Vertragswerk zwischen der Stadt Bremen, der Hübotter-Gruppe und der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Innerhalb weniger Minuten zierten dann die Unterschriften das Papier. Damit ist es nun unter Dach und Fach, das erste Kindergarten-Projekt in Bremen, bei dem ein privater Investor ein Gebäude bereitstellt und der Stadt einen Betreiber vorschlägt.In der Bildungsbehörde brachten am Montag der Bremer Bauunternehmer Klaus Hübotter, Staatsrat Frank Pietrzok und Herbert Kirchhoff, Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (Awo), den Bau einer Kindertagesstätte in Tenever auf den Weg. Die Einrichtung soll in einem früheren Discounter in der Koblenzer Straße entstehen und Platz für 120 Kinder bieten. Für den Umbau des Gebäudes veranschlagt Hübotter 4,1 Millionen Euro.

Weitere Kitas sollen bald folgen

Nicht so schnell wie anfangs von dem Bauunternehmer erhofft kommt jetzt Bewegung in den Kita-Bau. Bereits im Juli 2015 hatte Hübotter vorgeschlagen, in Bremen 20 neue Kindergärten zu bauen. Von „Unstimmigkeiten“ bei der Zusammenarbeit mit den Behörden will Hübotter allerdings nichts wissen. Es hätten nur erst einmal „Stimmigkeiten gefunden werden müssen“. Das Kita-Projekt in Tenever sei relativ programmgemäß in der Vorbereitung gelaufen.

Als Durchbruch sieht Staatsrat Pietrzok die Vertragsunterzeichnung an. Pietrzok erhofft sich von der Übereinkunft eine Signalwirkung, die Einrichtung in Tenever solle „ein Modell sein für weitere Kita-Projekte mit privaten Investoren“. Schon für die nächsten Monate stellt er weitere Kindergärten auf privatem Grund in Aussicht. Denn: „Bremen hat nicht mehr genügend öffentliche Flächen für den Bau von Kitas.“

Für die Verzögerungen warb Pietrzok um Verständnis, es handele sich um ein „sehr kompliziertes Verfahren“. Unter anderem müssten Umweltauflagen beachtet werden. Gelassen äußerte sich Hübotter dazu: „Gewisse Verzögerungen durch behördliche Zwänge müssen wir jetzt eben durch schnelleres Bauen wieder einholen.“

Der Bauantrag für die Kita in Tenever soll Anfang kommender Woche eingereicht werden. Bei einer Bearbeitungszeit von etwa drei Monaten rechnet Architektin Claudia Gräfe mit dem Baubeginn im Sommer. Laut Hübotter handelt es sich um ein „sehr vorteilhaftes Grundstück für eine solche Einrichtung“. Mit Genugtuung reagierte Awo-Vertreterin Karin Wetzel auf den Baubeginn. In Osterholz-Tenever gebe es einen großen Bedarf für Kita-Plätze. „Das passte einfach gut zusammen.“

Ein weiteres Kita-Projekt ist in Hemelingen in der Schwebe. Allerdings nicht auf privatem, sondern öffentlichem Grund. Die dafür erforderliche Ausschreibung läuft noch, neben anderen Bewerbern hat auch Hübotter seinen Hut in den Ring geworfen. Konkrete Pläne für weitere Kita-Projekte gebe es derzeit nicht, so Hübotter.