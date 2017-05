Die Knochenhauerstraße ist in Zukunft Fußgängerzone. (KRISTIN HERMANN)

Der Bereich zwischen der Carl-Ronning-Straße und der Kleinen Hundestraße ist zunächst für ein Jahr zwischen 11 und 20 Uhr für motorisierten Verkehr gesperrt – Radfahrer dürfen die Strecke weiterhin nutzen.

Das verkündeten am Montag Bremens Bausenator Joachim Lohse (Grüne), Jan-Peter Halves von der City-Initiative und Ekkehart Siering (SPD), Staatsrat beim Wirtschaftsressort. Die Initiatoren erhoffen sich davon mehr Aufenthaltsqualität in der Knochenhauerstraße.

Dass die Straße tagsüber künftig für Verkehr gesperrt ist, sei nur ein Teil des Maßnahmenpakets für das Gebiet. In den kommenden Wochen und Monaten soll die Knochenhauerstraße auch optisch aufgewertet werden, etwa mit Begrünung, Beleuchtung und mobilen Sitzmöglichkeiten. „Außerdem wollen wir auch in dieser Straße eine WLAN-Möglichkeit einrichten“, sagte Halves. Wenn vom 15. bis zum 18. Juni das Straßenkünstler-Festival La Strada stattfindet, soll auch die neue Fußgängerzone in der Knochenhauerstraße mit einem Fest gewürdigt werden.

Mehr zum Thema Neue Fußgängerzone ab Juni Ab Juni soll ein Teil der Knochenhauerstraße für Autos mit Ausnahme des Lieferverkehrs gesperrt ... mehr »

Damit auch wirklich keine Autos durch die Straße fahren, soll – sofern die Testphase als erfolgreich gewertet wird – in einem Jahr ein Poller als Wegbegrenzung aufgestellt werden. Die Anlieger machen sich aktuell dafür stark, dass auch in der Zwischenzeit eine Form der Absperrung aufgestellt wird. Denn: „Es wird sicher etwas dauern, bis sich die Autofahrer an die neue Verbotszone gewöhnt haben“, sagte Halves.