Auf der Messe zeichnete Michaek Holtschulte Karikaturen in die mitgebrachten Bücher der Besucher. (Frank Thomas Koch)

Michael Holtschulte ist berühmt für seinen zynischen und rabenschwarzen Humor. Betrachtet man seine Zeichnungen, fällt einer sofort ins Auge: der ganz in Schwarz gehüllte Sensenmann, personifiziertes Sinnbild schlechthin für den nahenden Tod. Kein Wunder also, dass auf der Messe „Leben und Tod“ 30 Bilder von Holtschultes berühmter Cartoon-Reihe „Tot, aber lustig“ ausgestellt wurden. Am Sonnabendnachmittag kam der Künstler dann sogar persönlich vorbei. Zwei Stunden lang signierte er seinen Fans die Bücher mit – wie könnte es anders sein – Zeichnungen vom Tod persönlich auf der ersten Seite.

Bei einem Blick über seine Schulter wird klar: Für den Zeichner ist das Routine. Drei, vier Striche mit dem Filzstift, fertig ist der Exitus. Was bei Holtschulte so einfach aussieht, ist in Wahrheit Resultat jahrelangen Übens. Eine Mischung aus Zeichentalent, humorvollem Genie und viel Arbeit verbirgt sich hinter dem Malstift. Wann genau alles begann, weiß der 38-Jährige schon gar nicht mehr.

Er habe das Talent schon in die Wiege gelegt bekommen. Woher aber kommen seine Geschichten? „Von überall“, sagt der Cartoonist. Deshalb hat er auch immer ein Aufnahmegerät dabei, um fixe Ideen festzuhalten, die er dann später auf die Leinwand bringt. Drei bis vier Stunden braucht Holtschulte für eine neue Zeichnung. Zuerst kommt eine Skizze aufs Papier, mit Farben experimentiert er dann am Computer.

Erste Veröffentlichungen mit 15 Jahren

Seine Leidenschaft machte Holtschulte zum Beruf. Mit 15 Jahren verdiente er mit seinen Karikaturen bereits das erste Geld in regionalen Tageszeitungen. Wieso aber wurde ausgerechnet der Sensenmann zu seinem Protagonisten? „Der eignet sich immer gut für einen Witz“, erklärt Holtschulte. Der sonst so abstrakte Tod werde durch den schwarzen Mann fassbarer. Seine Lieblingsfigur sei in der Kunst eigentlich nichts Neues, er habe den Sensenmann aus der Barockzeit geklaut.

Michael Holtschulte mit zwei seiner Bücher im Arm. (Frank Thomas Koch)

Das schadet Holtschultes Karriere jedoch ganz und gar nicht. Heutzutage folgen ihm auf seiner Facebook-Seite mehr als 300 000 Fans, seine Zeichnungen werden regelmäßig in großen überregionalen Zeitungen gedruckt. Das sei eine nicht ganz unproblematische Reichweite, bemerkt Holtschulte, gerade wenn es um politische Satire geht. Oft muss er sich von Menschen mit anderer Meinung Anfeindungen in sozialen Medien durchlesen.

Das lässt ihn kalt: „Ich mache das, was ich für richtig halte, egal, was andere davon halten.“ Auch sonst wird seine Arbeit in gegenwärtigen Zeiten immer schwieriger. „Leute wie Trump oder Erdogan sagen so bekloppte Sachen, die kann man mit Witz und Satire kaum noch überbieten“, so der Künstler.

„Mischung aus Pöbel und Fettnäpfchen“

Auf der Messe am Sonnabend wurden Holtschultes Karikaturen von den Besuchern gefeiert. Aus allen Ecken der Ausstellung hörte man es kichern und glucksen. Besucherin Felicitas Karsch hielt sich sogar den Bauch, so laut musste sie lachen, als sie eine Karikatur betrachtete. Zu sehen ist dort ein junger Mann, der neben dem Sensenmann auf der Herrentoilette steht und dessen bestes Stück auslacht. Trockene Antwort des Todes: „Eigentlich war Kevins Uhr noch gar nicht abgelaufen.“ Für die 29-Jährige sind Holtschultes Zeichnungen eine Neuentdeckung.

Mehr zum Thema Lachen in schweren Zeiten Ungewisse Zeiten brechen an, wenn ein Familienmitglied schwer erkrankt ist oder vielleicht sogar ... mehr »

„Das trifft meinen Sinn für Humor“, sagte Karsch. Als Trauerberaterin hat auch sie beruflich viel mit dem Tod zu tun. Trotz des heiklen Themas schaffe Holtschulte es, die Balance zu halten und niemandem auf den Schlips zu treten. Als eine „Mischung aus Pöbel und Fettnäpfchen“ beschreibt sie das Kevin-Bild, „genau mein Ding.“ Holtschulte freut das natürlich, wenn er mit seiner Kunst für Schmunzler sorgt. „Primär will ich die Leute zum Lachen bringen“, sagte er. Gleichzeitig wolle er aber auch auf gesellschaftliche Phänomene aufmerksam machen, die ihm missfallen.

Mit prominenten Gästen wie Holtschulte und dem einen Tag zuvor anwesenden Glücksforscher und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen sorgten die Veranstalter der dieses Jahr zum achten Mal auf der Bürgerweide stattfindenden Messe für gute Stimmung unter den Besuchern. Die sonstigen Schwerpunkte der 135 Aussteller klingen nämlich nach weitaus weniger Spaß: Grabgestaltung, Sterbebegleitung, Hospizarbeit. „Viele Menschen wollen in der letzten Phase ihres Lebens erst recht keine bitterernsten Angehörigen, die um sie herumschleichen“, sagte Organisatorin Meike Wengler, „Humor ist beim Sterben und Trauern ein ganz wichtiges Thema.“ Diese Erkenntnis sei im Vergleich zu damals vor acht Jahren jetzt überhaupt kein gesellschaftliches Tabu mehr.