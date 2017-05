Leiharbeit an Bremer Schulen ist nach Ansicht von Lencke Steiner, der Vorsitzenden der FDP-Bürgerschaftsfraktion, problematisch. (Christina Kuhaupt)

Wie steht es um die Leiharbeit im öffentlichen Dienst in Bremen? Die FDP-Bürgerschaftsfraktion hatte diese Anfrage an die Landesregierung gerichtet und umfangreiche Zahlen zur Antwort bekommen. Die Abgeordneten beschäftigten sich in ihrer Debatte am Mittwoch mit den Ergebnissen.

Lencke Steiner, Fraktionsvorsitzende der FDP, zeigte sich dabei schockiert, vor allem wegen einer Entwicklung: Laut Senat hat sich die Leiharbeit an Bremer Schulen in den vergangenen sechs Jahren mehr als verzehnfacht: Arbeiteten 2011 noch 114 Beschäftigte in diesem Verhältnis, legte die Zahl im vergangenen Jahr auf 1198 zu. „Das ist ein Anstieg um 950 Prozent", kommentierte Steiner.

Nicht der richtige Weg

Leiharbeit sei nicht per se schlecht, so Steiner, sondern teilweise ein sinnvolles Instrument. Doch in der Bildung sei sie nicht der richtige Weg. „Das darf in so einem wichtigen Bereich nicht sein. Ausgerechnet dort, wo es um unsere Kinder geht.“

Sie warf dem Senat vor, er stelle gegen die eigene Überzeugung munter Leiharbeiter ein, und sprach vom “Konzern Bremen„. Kein Mensch glaube, dass der Bedarf an den Schulen nicht planbar gewesen wäre. Claudia Bernhard (Linke) forderte angesichts der Ergebnisse ebenfalls: „Da muss sich etwas ändern. Das ist in diesem Maße nicht statthaft.“

Der SPD-Abgeordnete Elias Tsartilidis warf Steiner direkt im Anschluss an ihren Beitrag dagegen vor: „Sie versuchen zu skandalisieren, wo kein Skandal vorhanden ist.“ Die Zahlen müsse man sich genauer anschauen. An der Stadtteilschule, die Leiharbeiter zu Verfügung stellt, seien, soweit er wisse, überwiegend Masterstudenten beschäftigt, die auf einen Platz für das Referendariat warteten.

Riesiger Bedarf an Lehrern

„Das ist ein guter Weg, um sie an Schule und Ausbildung in Bremen zu binden.„ Das sei sinnvoll: “Denn wir haben einen riesigen Bedarf an Lehrern.“ Entgegen Steiners Behauptung habe niemand kommen sehen können, dass der Bedarf der Schulen derart groß sei.

„Dass die Schülerzahlen so explodieren, haben wir nicht erwartet.“ Das hänge auch mit den Menschen zusammen, die als Flüchtlinge nach Bremen gekommen seien. Steiner dramatisiere, so Tsartilidis: „Tun Sie nicht so, als wären Tausende Menschen prekär beschäftigt.“

Der Großteil der 1198 Leiharbeiter war nach Angaben der Behörde 2016 tatsächlich bei der Stadtteilschule angestellt. 1120 Menschen des Vereins arbeiteten laut Annette Kemp, Pressesprecherin der Senatorin für Kinder und Bildung, insgesamt in Vorkursen oder als Vertretungslehrer – nicht gleichzeitig, denn die Zahl beziehe sich auf das ganze Jahr. Dies zeigt jedoch, dass die Fluktuation der Kräfte hoch ist.

Ausschreibung für Sprachförderkräfte

Das liegt vor allem an den Lehramtsabsolventen, die neben Masterstudenten stundenweise für die Stadtteilschule arbeiten. Viele der Absolventen werden Kemp zufolge rasch in ein Referendariat gebracht. Teils bekommen sie dafür bereits vorab eine Zusage. Die Studenten und Absolventen stellen den Großteil der Mitarbeiter der Stadtteilschule.

Der Verein beschäftigt nach Behördenangaben derzeit etwa 700 Menschen. Während knapp 80 bisherige Leiharbeitskräfte der Schulvereine dieses Jahr in den öffentlichen Dienst übernommen wurden, konnten sich die Beschäftigten der Stadtteilschule bis vor Kurzem auf eine Stelle als Sprachförderkraft bei der Behörde bewerben.

Die Kandidaten, die dafür geeignet seien, stelle man ein, sagte Kemp – ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Über diejenigen, auf die das nicht zutreffe, werde man weiter beraten. Laut Kemp fehlen derzeit 15 Lehrer in Bremen. Stellen seien vorhanden, es fehle allein an Kandidaten für die Posten. Außerdem gebe es langzeiterkrankte Lehrer, die vertreten werden müssten.

Umschlag nicht vorhersehbar

Barbara Schüll, stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats der Stadtteilschule, fordert eine komplette Übernahme ihrer Kollegen. Eine Neueinstellung sieht sie kritisch. Etwa 260 Mitarbeiter gebe es derzeit, die je zur Hälfte in Vorkursen und als Vertretungskraft unterrichteten – teils seit vielen Jahren. Sie müssten sich nun neu bewerben. „Wir verlieren alles, was wir uns erarbeitet haben. Das ist hanebüchen.“

Insgesamt hat sich die Leiharbeit im öffentlichen Sektor von 2011 bis 2016 verdreifacht: auf 4500 Beschäftigte. Dazu zählen auch die Mitarbeiter des Gesamthafenbetriebsvereins, die großteils bei der BLG beschäftigt sind. Die Leiharbeit erkläre sich in diesem Bereich von selbst, argumentierte die Abgeordnete Sülmez Dogan (Grüne).

Der Umschlag in dieser Branche sei nicht vorhersehbar. Steiner kritisierte dennoch den Anteil an Leiharbeit bei der BLG – obwohl Bremen am Unternehmen beteiligt sei. In dessen Aufsichtsrat säßen schließlich Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) und Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD).