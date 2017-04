Will ungewöhnliche Wege gehen: FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner. (Frank Thomas Koch)

Die Bremer Liberalen gehen am 10. Mai unter die Revoluzzer. Angeführt von „Comandanta Lencke Steiner“, wie die FDP-Fraktionsvorsitzende die Veranstaltungsankündigung bei Facebook unterschreibt, will sich die „freidemokratische Bande“ an diesem Abend gegen die „rot-grünen Unterdrücker“ stellen.

„Viva La Opposition“ nennt die Fraktion diese Offensive. Die Liberalen als mutige Freiheitskämpfer? „Wir versuchen immer wieder andere Veranstaltungen, als die übrigen Parteien zu machen. Es soll möglichst hip und cool sein“, kommentiert Steiner den ungewöhnlichen Aufruf ihrer Partei.

Auf Che Guevara und Revolution seien die Politiker über ihren Veranstaltungsort – dem spanischen Restaurant Muchos Más – gekommen. „Wir haben über die Sprache etwas rumgesponnen und eigentlich sind wir in der Bürgerschaft ja auch die jungen Wilden, die von Rot-Grün ständig unterdrückt werden“, sagt Steiner.

Ihre Revolte will die FDP in Form eines Quiz führen. Eine Mischung aus Wer-wird-Millionär, Jeopardy und anderen bekannten Ratesendungen soll die Teilnehmer spielerisch an die politischen Inhalte der Partei heranführen. „Wir wollen zeigen, was wir in den vergangenen zwei Jahren geleistet haben und wo wir hinwollen“, sagt Steiner. Dabei dürfe auch der ein oder andere Seitenhieb gegen den Senat nicht fehlen, wie der Sanierungsstau an Bremer Schulen, den die Freien Demokraten in jüngster Vergangenheit massiv kritisierten, kündigt die 31-Jährige an.