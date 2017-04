Die Buslinien 51 und N9 müssen umgeleitet werden. (Frank Thomas Koch)

Wie die BSAG informiert, ist der Arsterdamm zwischen Josef-Böhm-Straße und Martin-Buber-Straße bis auf weiteres für Busse gesperrt. Grund dafür ist eine Fahrbahnversackung.

Davon betroffen sind die Linien 51 und N9 in Richtung Kattenturm-Mitte. Auf der Strecke entfallen folgende Haltestellen: In der Laake, Josef-Böhm-Straße, Heukämpendamm und Martin-Buber-Straße. Die Busse fahren ab Arster Landstraße über den Autobahnzubringer Arsten über die Haltestelle Habenhauser Brückenstraße zur Haltestelle Brenningstraße. Die Nachtlinie N9 in Richtung Huckelriede fährt wie die Linie 51 über die August-Hagedorn-Allee. (wk)