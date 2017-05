Mitarbeiterin Miriam Wendhaus zeigt im Maître Stefan das französische Landbrot. (Frank Thomas Koch)

Ein kleines Stück Frankreich können Besucher dank Bäckermeister Stefan Kühnau in Bremen erleben. Neben seiner Boulangerie in der Wache 6 am Wall betreibt er seit gut zwei Jahren eine Boulangerie mit angeschlossenem Café unter dem Namen Maître Stefan in der Stader Straße, wo er nach französischen Originalrezepten backt. Ich habe schon viel von den herrlichen Backwaren gehört und schaue mit einem Begleiter in der Mittagspause in das Ecklokal, das zu unserer Freude mittags auch deftige und warme Speisen anbietet.

Brioches, Croissants und Eclairs sind zwar nicht zu verachten, doch uns ist eher nach Flammkuchen, Sandwiches, Bauernbrot mit Lachs oder auch französischem Landbrot mit Hähnchenbruststreifen. Während wir im Maître Stefan sitzen und die umfangreiche Speisekarte studieren, herrscht in dem geräumigen Café ein reges Kommen und Gehen. Einige Besucher nehmen wie wir auf einem der rund 30 Sitzgelegenheiten Platz.

Moderner, hochwertiger Landhausstil

Das Maître Stefan ist im modernen, hochwertigen Landhausstil eingerichtet. Nicht nur Boden, Stühle und Tische sind aus echtem Holz, auch die Regale für die Backwaren sind hölzern. Der Bäcker legt Wert auf traditionelle Handwerkskunst, und dies spiegelt sich in der Einrichtung wider. Es ist ein Genuss fürs Auge, lediglich die Aussicht auf die triste Kreuzung der Stader Straße mit dem Hulsberg trübt den angenehmen Aufenthalt.

Die Speisekarte bietet Sandwiches ab 5,60 Euro wahlweise mit Camembert, Putenbrust, Salami und mehr. Les Tartines heißen kalte oder warme Kreationen auf frischem Bauernlaib mit gewürztem Olivenöl (ab 5,55 Euro). Flammkuchen gibt es in diversen Variationen ab 6,20 Euro. Les Croque ist französisches Landbrot mit Auflage (ab 6,95 Euro). Die Preise finden wir in Ordnung, zumal der Brotteig im Maître Stefan viel Zeit zum Reifen erhält. Deutlich mehr, als in vielen anderen Backstuben der Stadt.

Die Damen, die hinter dem Tresen stehen, haben weiße Kochmützen auf und sind ausgesprochen freundlich und kommunikativ. Ich bestelle einen Flammkuchen mit Serranoschinken, Tomate, Mozzarella, Pesto, Ruccola und Parmesan für 6,80 Euro. Mein Begleiter wählt das Croque Monsieur mit Ananas, Schinken, Käse und Currysoße sowie einer Salatbeilage für 6,95 Euro.

Angemessene Wartezeit

Die Speisen, die wir nach einer angemessenen Wartezeit erhalten, sehen appetitlich aus. Der Flammkuchen hat einen äußerst dünnen Boden, der leider von Fett trieft. Der Belag ist reichlich. Der Koch hat mit Serranoschinken, Ruccola und Parmesan nicht gespart, und die Zutaten entfalten ihr volles Aroma. Leckere, kleine Tomaten und ein angenehmes Pesto runden den Geschmack ab. Der Flammkuchen ist sehr gut gelungen, finde ich, bis auf den Fettgehalt. Nachteilig ist allerdings das stumpfe Messer, mit dem ich den Boden kaum durchschneiden kann.

Das herzhafte, gegrillte, französische Landbrot meines Begleiters ist ebenfalls exquisit. Die Zutaten sind weniger schmackhaft als meine, und die Currysoße verteilt sich ungünstig und wäre in einer separaten Schüssel besser aufgehoben. Doch insgesamt ist mein Begleiter zufrieden. Die Salatbeilage fehlt allerdings und wird nicht serviert. Dies fällt uns jedoch erst nach unserem Besuch ein. Insgesamt ist ein Besuch im Maître Stefan absolut zu empfehlen, allein schon wegen der hohen Backkunst.

Maître Stefan – Boulangerie & Café, Stader Straße 81, 28205 Bremen, Telefon 0421/84744767, barrierefrei, montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, sonnabends von 7 bis 17 Uhr, sonntags von 8 bis 17 Uhr. Getränkepreise: Kaffee 2,20 Euro, Wasser (0,33 l) 2,30 Euro, Softdrinks (0,5 l) 2 Euro, Wein (0,2 l) ab 4 Euro.