Pressegespräch Thema Führerscheinstelle mit Innensenator Ulrich Mäurer (Frank Thomas Koch)

Die wesentliche Botschaft an diesem Tag sei, dass es eigentlich gar keine Probleme mehr gebe, sagte Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag. Der Innensenator reagierte damit auf Äußerungen des Fahrlehrerverbandes, der Mitte April Vorwürfe gegen die Führerscheinstelle erhoben hatte: Die Fahrlehrer kritisierten in einem Artikel im WESER-KURIER eine Bearbeitungszeit von etwa zehn Wochen für Führerschein-Erstanträge.

Davon könne nun keine Rede mehr sein, so Mäurer. Der Senator und einige Behördenvertreter hatten sich am Freitag mit dem Fahrlehrerverband zusammengesetzt, um über die aktuellen Entwicklungen in der Führerscheinstelle zu informieren.

Von der Beschwerde der Fahrlehrer irritiert

„Wir sind seit Anfang Mai bei einer Bearbeitungszeit von drei Tagen“, sagte Mäurer. Hinzu kämen zehn bis elf Tage, die die Bundesdruckerei für die Erstellung der Führerscheine benötige. Darauf habe man in Bremen keinen Einfluss. Mäurer sei von der Beschwerde der Fahrlehrer zunächst irritiert gewesen.

„Seit der Einführung des Bürgeramtes spreche ich regelmäßig mit den Abteilungen, und die Einschätzung war, dass wir dort gut drauf sind'“, sagte er. Dass dieser Eindruck in den Fahrschulen nicht geteilt wird, sei bis dato unklar gewesen – auch, weil die Fahrlehrer nicht in den Zuständigkeitsbereich der Innenbehörde fallen, sondern in den des Verkehrsressorts.

Deshalb habe man sich nun darauf verständigt, sich regelmäßig auszutauschen. „Wir werden uns direkt bei der Innenbehörde melden, wenn die versprochenen Verbesserungen an der Basis nicht spürbar sind“, sagte Michael Kreie, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes.

Bis zu 22 Tage für Bearbeitung der Erstanträge

Bei einem anschließenden Pressegespräch räumte Mäurer ein, dass es im Winter durchaus Phasen gegeben habe, in denen die Behörde aufgrund von Krankheit geschwächt gewesen sei und bis zu 22 Tage für die Bearbeitung der Erstanträge benötigte – in Einzelfällen auch länger.

Nach der Veröffentlichung des Artikels habe man sich in der Führerscheinstelle zusammengesetzt, um an einer Lösung zu arbeiten. „Wir haben die Arbeit nun zentralisiert, und wie man sieht, geht es dadurch wesentlich schneller“, sagte Heinz-Jürgen Nagel, der das Bürgeramt als kommissarischer Leiter für den Senator aufbaut.

Von den 20 Mitarbeitern in der Führerscheinstelle seien jetzt zwei Fachkräfte permanent mit der Bearbeitung der Führerschein-Erstanträge betraut. Die Innenbehörde rechnet damit, dass in diesem Jahr etwa 8000 Führerschein-Erstanträge bei der Abteilung gestellt werden.

Viele Spontankunden

Die Behörde arbeitet daran, dass künftig noch mehr Bürger einen Termin für ihre Anliegen vereinbaren. Das gilt nicht nur für die Führerscheinstelle, sondern auch für die anderen Bereiche im Bürgeramt. Um den vielen Spontankunden entgegenzuwirken, die besonders rund um die Ferienzeit eine erhöhte Arbeitsbelastung seien, will die Innenbehörde einen Modellversuch starten.

Nach den Sommerferien sollen pro Woche 600 bis 700 Bürger angeschrieben werden, deren Personalausweis in den kommenden acht Wochen seine Gültigkeit verliert. Als Reaktion darauf sollen möglichst viele Betroffene einen Termin ausmachen. Dieser Versuch kostet die Behörde 25 000 Euro im Jahr. Zudem sollen dem Bürgeramt bis Ende Juni 15 neue Stellen zur Verfügung stehen.

Das Bürgeramt sei auch in anderen Bereichen bemüht, das schlechte Image des alten Stadtamts loszuwerden, so Heinz-Jürgen Nagel. Vor Kurzem seien an allen Computern der Mitarbeiter sogenannte Bürgermonitore eingeführt worden, die den Kunden eine bessere Übersicht über den laufenden Prozess ermöglichen sollen. „So können sie direkt am Bildschirm mitverfolgen, ob ihre Angaben stimmen, und müssen nicht immer einen zusätzlichen Ausdruck kontrollieren“, sagte Nagel.