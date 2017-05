Marla, Elif, Line, Ella und Mariem (von links) kommen nach den Sommerferien in die Schule. Ursprünglich gab es nicht für alle Kinder einen Schulplatz in der Stader Straße. Nun ist das Problem gelöst. (Christina Kuhaupt)

Eltern in Peterswerder freuen sich: Die Grundschule an der Stader Straße bekommt eine zusätzliche erste Klasse. „Das ist eine gute Nachricht, es fühlt sich an, als ob tonnenweise Steine vom Herzen fallen“, sagt Ayse Toprak. „Wir sind überglücklich nach Wochen des Wartens und Hoffens“, sagt auch Jessica Zid.

Zuvor hatten sich Eltern an den WESER-KURIER gewandt: Sie hatten für ihre Kinder keinen Platz an der Stader Straße bekommen. Ursprünglich hatte die Bildungsbehörde hier mit drei ersten Klassen geplant, nun sollen vier Klassen entstehen. „Die zusätzliche Klasse soll zunächst in einem derzeit als Bewegungs- und Musikraum genutzten Raum im Souterrain der Schule an der Stader Straße aufgenommen werden“, sagt Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde.

Die Oberschule an der Schaumburger Straße habe der Schule an der Stader Straße als Ausgleich für den wegfallenden Bewegungs- und Musikraums einen Unterrichtsraum zur Nutzung angeboten. Dort soll dann Kemp zufolge getobt und Musik gemacht werden, dort könne Gruppenarbeit stattfinden.

Auch perspektivisch will die Behörde die räumlichen Kapazitäten für Schulen in Peterswerder erhöhen. Geprüft werden soll zunächst, ob Container aufgestellt werden oder ein Hausmeisterhaus an der Schaumburger Straße umgenutzt werden kann.

Möglicherweise brauche die Grundschule an der Stader Straße dauerhaft vier Klassen, so Kemp. Deshalb werde geprüft, ob langfristig ein Erweiterungsbau am Rande des Außengeländes der Stader Straße entstehen könne. Alternativ sei auch ein Erweiterungsbau auf dem Grundstück der Schule an der Schaumburger Straße denkbar oder auf einer dort angrenzenden Schulerweiterungsfläche.