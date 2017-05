Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Kundgebungen zum Tag der Arbeit Mehrere Tausend Menschen bei Mai-Demos in Bremen

In der Bremer Innenstadt und im Bremer Norden haben am Montag mehrere Tausend Menschen an den Demonstrationen zum „Tag der Arbeit“ teilgenommen. Rund 2 500 Menschen zogen laut Angaben von Radio Bremen vom Weserstadion zum Domshof, wo die zentrale Abschlusskundgebung stattfand.