Weitere Person festgenommen Mehrere Verletzte nach Messereinsatz auf der Disco-Meile

In den frühen Morgenstunden am Sonnabend gegen 3.20 Uhr kam es im Bereich der Disco-Meile in der Bremer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.