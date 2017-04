Der grammte Golf und der Mercedes mit plattem Hinterreifen im Hintergrund. (Florian Schwiegershausen)

Ein Mercedesfahrer hat am Donnerstagvormittag am Dobben ein anderes Fahrzeug gerammt und einen Ampelmast umgefahren. Beide Fahrer kamen nach Angaben von Polizeibeamten vor Ort mit dem Schrecken davon. Vier Beamte waren am Unfallort, um Zeugen zu befragen und zu klären, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Eventuell hat ein geplatzter Reifen zu dem Unfall geführt.

Die Ampel wurde durch den Unfall beschädigt, was zu Staus führte. (Florian Schwiegershausen)

Bei dem Unfall wurde die Ampelanlage beschädigt und fiel aus. Das führte zeitweise zu kleinen Staus. Ein Techniker konnte gerade noch verhindern, dass drei Schüler, die am Unfallort vorbeikamen, ein Souvenir vom Unfallort mitnahmen.