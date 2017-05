Der Angeklagte Serdar C. wird in Handschellen in den Saal gebracht. (Frank Thomas Koch)

Was im November vor einer Bremer Diskothek passiert sein soll, hätte fatale Folgen haben können: Nach einer Auseinandersetzung im „Stubu Dance House“ treffen die Streitenden kurz darauf vor der Tür wieder aufeinander. Allerdings ist einer der beiden jetzt mit einem Messer bewaffnet, nimmt Anlauf und stößt es dem Gegner in den Bauch.

Der wird schwer verletzt, der Angreifer flüchtet. So zumindest sieht die Staatsanwaltschaft den Tathergang. Seit Mittwoch wird der Fall vor dem Bremer Landgericht verhandelt. Dem 21-jährigen Angeklagten Serdar C. werden versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Messer von einer Bekannten

Nachdem er und sein Begleiter in der Disco das erste Mal mit dem Opfer aneinandergerieten, wurden die Streitenden herausgeschmissen. Vor der Disco soll die Situation allerdings eskaliert sein: Hier traf C. auf eine 27-jährige Bekannte, die zuvor den Streit der Männer beobachtet hatte.

Unter ihrer Jacke soll sie ein Messer mit einer sieben Zentimeter langen Klinge versteckt gehalten haben, das sie C. gab. Serdar C. soll daraufhin auf seinen Streitgegner zu gerannt sein und ihm das Messer in den Bauch gerammt haben. Danach ließ er das schwer verletzte Opfer zurück, heißt es in der Anklageschrift.

Der junge Mann musste nach dem Angriff im Klinikum Bremen-Mitte notoperiert werden. Die Klinge des Messers traf ihn direkt neben dem Bauchnabel, wobei sein Dünndarm und das Bauchnetz verletzt wurden. Der Mann verlor dabei so viel Blut, dass er vorübergehend sogar in Lebensgefahr schwebte.

Bis zu 15 Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten C. deshalb vor, dass er eine mögliche Tötung des Opfers billigend in Kauf genommen und die Tat vorsätzlich begangen habe. Er befindet sich seit Dezember 2016 in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

Der 27-jährigen Mitangeklagten wird vorgeworfen, wegen der Beihilfe zu dieser Tat die Konsequenzen des Angriffs ebenfalls in Kauf genommen zu haben. Die beiden Angeklagten wollten sich am ersten Verhandlungstag nicht zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft äußern. Ende Mai wird der Prozess fortgesetzt. Dann sollen die ersten Zeugen vernommen werden.